Ultime Notizie » gestione presenza online » Cosa si sta dicendo del tuo marchio? Monitoraggio in tempo reale

La gestione della presenza online è diventata un compito essenziale per gli imprenditori e le piccole imprese. In un ambiente digitale saturo, è cruciale sapere cosa si dice del tuo marchio per prendere decisioni informate.

Tristan Berguer, un imprenditore con esperienza in vari progetti, ha identificato questo problema e ha deciso di intervenire. Durante un volo di 16 ore verso il Canada, Berguer ha sviluppato la prima versione di Buska, uno strumento progettato per semplificare la gestione della presenza online.

Buska offre avvisi in tempo reale quando la tua attività viene menzionata sul web o sui social media. Ma non solo, effettua anche una scansione approfondita di blog e forum per offrire una copertura completa. Lo strumento fornisce informazioni utili che consentono alle aziende di prendere decisioni basate sui dati.

Monitoraggio in tempo reale il tuo marchio online

Lo strumento è progettato per imprenditori e piccole imprese che non hanno il tempo o le risorse per monitorare manualmente la propria presenza online.

Buska si occupa del lavoro pesante, consentendo agli utenti di concentrarsi su altre aree del proprio business

Sebbene ci siano altre opzioni sul mercato per il monitoraggio del marchio su Internet, come Google Alerts o Mention, Buska si distingue per il suo focus sugli imprenditori e le piccole imprese.

Queste piattaforme tradizionali offrono funzionalità simili, ma spesso richiedono un livello di esperienza o risorse che non tutte le piccole imprese possiedono.

Buska, con la sua interfaccia semplice e informazioni utili, potrebbe colmare una lacuna in questo segmento, offrendo una soluzione più accessibile e focalizzata sulle esigenze specifiche di questo pubblico.

In un ecosistema digitale sempre più competitivo, la scelta dello strumento giusto per il monitoraggio in tempo reale può essere cruciale per la sopravvivenza e la crescita di un marchio.

Maggiori informazioni su https://www.buska.io.