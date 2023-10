Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è “congelato” domenica durante un discorso alla Casa Bianca sul progetto preliminare di spese che manterrà aperto il governo del paese per 45 giorni.

Il video mostra come il leader americano, di 80 anni, inizi a confondersi, facendo lunghe pause tra le parole, dopo che gli è stato chiesto se è preoccupato che il presidente della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy, possa ritrattare qualsiasi accordo che abbia chiuso con Biden sotto la pressione dei suoi compagni repubblicani.

Is Biden okay here? pic.twitter.com/FHTo49iNoR

— RNC Research (@RNCResearch) October 1, 2023