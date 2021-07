Ultime Notizie » Amazon Prime » Twitch ora ti consente di guardare i film di Amazon Prime Video con i tuoi amici dal tuo cellulare

Twitch sta portando la sua funzione Watch Party su iOS e Android. Quindi, se vuoi guardare film o serie online dal catalogo Amazon Prime Video con il tuo gruppo Twitch, senza accendere il PC, ora puoi unirti dal tuo cellulare.

Ora puoi unirti a Twitch Watch Party dal tuo cellulare

Watch Party è la funzione di Twitch che consente agli streamer di trasmettere in streaming serie e film di Amazon Prime Video da guardare in diretta con i propri follower. Così possono guardare gli episodi delle loro serie preferite in gruppo o i film in anteprima, continuando ad interagire in chat commentando il contenuto.

L’unico requisito è che ciascuno degli spettatori disponga di un account Amazon Prime.

E, naturalmente, che il contenuto scelto dalsia disponibile nella tua regione. Un’ottima opzione da condividere con la community o con gruppi più privati, come amici e familiari.

Tuttavia, per partecipare a questi incontri per guardare film e video tutti insieme, dovevi partecipare dal PC, poiché non supportava i dispositivi mobili. Una dinamica che ora cambia, come annunciato dal team di Twitch, man mano che si aggiunge il supporto per dispositivi iOS e Android.

Gli altri requisiti sono gli stessi. Quindi, indipendentemente dai dispositivi da cui ti connetti e ti unisci allo streaming, dovrai avere un account Amazon Prime per far parte della festa e che il contenuto sia abilitato nella tua regione.

La prima volta che ti iscrivi, Twitch ti chiederà di eseguire una breve autorizzazione per visualizzare i contenuti Amazon Prime da quel dispositivo. E ovviamente il contenuto che verrà trasmesso dipenderà dalla selezione dello streamer, ma potete dare un’occhiata ad alcune opzioni disponibili da questa sezione dedicata ai Watch Party.