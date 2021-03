Ultime Notizie » Editing Video » Come trasformare Clip Twitch in Video TikTok

TikTok e Twitch sono le piattaforme di social media più recenti e consolidate in questo momento. La loto crescita è stata gigantesca e sempre più persone si uniscono per consumare il contenuto che viene pubblicato in queste due piattaforme. In tal senso, ti presenteremo oggi un modo per convertire le tue clip Twitch in video TikTok, per la crescita del tuo canale. Possiamo ottenere questo risultato con un sito Web chiamato Combo Clips, in grado di convertire le clip acquisite da Twitch in video TikTok.

Ecco come trasformare le clip di Twitch in video TikTok

Considerando che TikTok è forse il social network con più movimento al momento, vale la pena importare i nostri contenuti da altre piattaforme. Ciò offre la possibilità che il pubblico di TikTok possa sapere cosa facciamo e chiedergli di portarlo sulla nostra piattaforma su Twitch per farlo crescere. Tuttavia, per trasferire i clip da una piattaforma all’altra, dovremmo dedicare un po’ del nostro tempo.

È qui che entra in gioco il servizio Combo Clips, risparmiandoci il lavoro di editing.

Invece, è in grado di

Per fare ciò, dovremo prima accedere al sito Web e accedere con il nostro account Twitch. Ciò consentirà al sito di catturare i clip che hai creato nelle tue diverse trasmissioni. Una volta mostrata la tua galleria di clip, dovrai solo sceglierne uno per andare poi nell’area di lavoro.

Qui puoi apportare alcune modifiche come definire dove sarà la tua fotocamera e anche i momenti dall’inizio alla fine. Infine, il sistema procederà a convertire la clip di Twitch in un video TikTok. Quindi puoi pubblicarlo sul tuo account TikTok senza problemi con le dimensioni o le proporzioni adeguate.

In questo modo, puoi far crescere il tuo canale Twitch incrociando i contenuti con TikTok.