Ultime Notizie » bugie » Il trucco più efficace per scoprire che qualcuno ti sta mentendo

Per mentire bene ci vuole una certa dose di intelligenza. Preparare delle buone scuse richiede ispirazione e impegno per la bugia che racconterai. Alcune bufale richiedono addirittura l’autoinganno per essere credibili. E, visti dal lato opposto, cioè dal punto di vista di chi non si fida completamente, i trucchi vanno dai più banali ai più assurdi. Ma tutto si riduce a una cosa: se vuoi sapere se qualcuno sta mentendo, chiedigli di fare qualcos’altro mentre ti parla.

Come scoprire se qualcuno sta mentendo: uno studio rivela un metodo efficace

Lo conferma un nuovo studio pubblicato sull’International Journal of Psychology & Behavior Analysis e realizzato da psicologi dell’Università di Portsmouth nel Regno Unito. Chiedendo a una persona di svolgere un altro compito mentre ti parla, troverà scuse meno credibili e sarà più difficile per lei mentire a causa del carico di lavoro cognitivo che ciò comporta.

“Le bugie sembrano meno credibili delle verità, soprattutto quando chiediamo loro di fare qualcos’altro mentre rispondono“.

“Negli ultimi quindici anni abbiamo dimostrato che le bugie possono essere scoperte ingannando coloro che dicono più bugie“, dice Aldert Vrij, autore principale dello studio, nelle dichiarazioni raccolte da IFL Science. “Quindi, mostriamo che ciò può essere fatto costringendo i bugiardi a dividere la loro attenzione tra fare un’affermazione apparentemente vera e svolgere un compito secondario”.

“La nostra ricerca ha scoperto che le verità e le bugie possono sembrare ugualmente plausibili, purché ai bugiardi venga data una buona opportunità di pensare a ciò che dovrebbero dire”, continua l’autore. “Quando hanno meno opportunità di pensare, le bugie sembrano meno credibili delle verità nel nostro esperimento, in particolare quando li abbiamo intervistati e abbiamo chiesto loro di fare qualcos’altro mentre rispondevano“.

“L’introduzione di compiti secondari potrebbe facilitare il rilevamento delle bugie, ma l’importanza di tale compito deve essere sottolineata“.

Il team ha reclutato 164 persone per prendere parte a un esperimento in cui è stato loro inizialmente chiesto se fossero d’accordo o in disaccordo con diversi argomenti controversi nelle notizie, tra cui passaporti COVID, immigrazione, Brexit e opinioni su Boris Johnson. I ricercatori dovevano indovinare chi era onesto e chi mentiva. Per coinvolgerli maggiormente nell’esperimento, è stato detto loro che avrebbero potuto vincere un premio in denaro se fossero riusciti a convincere i ricercatori della loro posizione sulla questione. Parallelamente, ai partecipanti è stato chiesto di ricordare il numero di targa durante l’intervista, sottolineando che questo era davvero importante.

Alla fine, i risultati hanno mostrato che le storie raccontate da chi menteva erano percepite come meno plausibili e meno chiare di quelle raccontate da chi diceva la verità, soprattutto quando i bugiardi erano impegnati in un compito secondario. “L’andamento dei risultati suggerisce che l’introduzione di compiti secondari in un’intervista potrebbe rendere più semplice il rilevamento delle bugie, ma ciò dovrebbe essere detto con attenzione”, afferma Vrij.

“Sembra che svolgere un compito secondario possa funzionare bene solo se non lo si trascura e non si pensa ad altro”, conclude l’esperto. “Ciò può essere ottenuto semplicemente dicendo agli intervistati che è importante per loro completare il compito secondario, come dimostrato nell’esperimento, o introducendo un’attività che non può essere trascurata”, come tenere in mano un oggetto o memorizzare i numeri di targa di un’auto.