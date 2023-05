Ultime Notizie » David Twohy » “The Brazilian Job”: il sequel mai realizzato di “The Italian Job”

Sono tanti i film che non avrebbero mai dovuto avere un seguito, da allora si è capito che non erano altro che una semplice operazione commerciale per sfruttare il buon gusto lasciato dalla prima puntata. Tuttavia, ci sono anche un numero molto limitato di lungometraggi che ti hanno davvero lasciato desiderare un sequel che non abbiamo mai visto. “The Italian Job” è una di quelle rare eccezioni.

Questo remake dell’omonimo film britannico del 1969 uscì nelle sale nel 2003 e andò abbastanza bene al botteghino, guadagnando 176 milioni quando ne era costato solo 60. Questi dati portarono la Paramount a lanciare una seconda puntata poco dopo si chiamava “The Brazilian Job“, ma presto le cose cominciarono a complicarsi e il progetto non decollava mai.

La prima mossa della Paramount è stata quella di reindirizzare una sceneggiatura scritta da David Twohy (‘Pitch Black’) in modo che potesse funzionare come sequel di “The Italian Job“. Se siete curiosi di vedere com’era, eccolo disponibile, visto che molti anni dopo è finito trapelato online. A quel punto, solo un vero miracolo avrebbe aiutato ‘The Brazilian Job’ ad andare avanti.

Cos’è successo?

Innanzitutto, ci sono stati diversi cambiamenti nell’esecutivo della Paramount, come Sherry Lansing, presidente dello studio dal 1992, che ha lasciato l’azienda alla fine del 2004. Ciò ha portato all’emergere dei primi ritardi, dal momento che è stato inizialmente annunciato che ‘The Brazilian Job’ sarebbe uscito nei cinema alla fine del 2005.

Inoltre, la sceneggiatura non ha convinto del tutto lo studio, quindi ci sono state diverse versioni, complicando così il futuro di questo sequel, poiché Mark Wahlberg non ha esitato ad affermare quanto segue in un’intervista con MTV nel 2005:

“Tutto ruota attorno alla sceneggiatura. Ora faccio solo film che voglio vedere o in cui penso che la gente voglia vedermi. A molte persone è piaciuto molto ‘The Italian Job’, e molti sequel non sono all’altezza dell’originale, quindi vogliamo che sia bello o migliore dell’originale“.

A quel punto, la data provvisoria per la prima di ‘The Brazilian Job’ era già passata al 2007 e hanno lavorato su nuove versioni della sceneggiatura per vedere se colpivano la chiave. Così non è stato e il film è finito nel temuto inferno dello sviluppo, che ha portato Seth Green a rivelare già nel 2007 che ‘ho letto due bozze della sceneggiatura negli ultimi quattro anni, e nessuna di esse ha ricevuto il via libera, quindi in È davvero un problema della Paramount.

Immagino che dal momento che la gerarchia della Paramount è passata di mano quattro volte da quando abbiamo realizzato quel film, si sia un po’ perso nella confusione’.

Da parte sua, Jason Statham ha commentato l’anno successivo che ‘Penso che qualcuno dovrebbe toglierlo da IMDb. Risparmiare a tutti noi un problema e rimetterlo lì quando sarà completamente finito. Non lo so. È una di quelle cose che è fuori Là.’ Sembrava che ormai tutti i protagonisti avessero voltato pagina e fossero concentrati su nuovi progetti, ma il produttore Donald De Line ha dato qualche speranza nel 2009:

“Lo stiamo provando proprio ora. Tutti vogliono fare il sequel. Abbiamo una versione alla Paramount di cui stiamo parlando molto seriamente, quindi speriamo di poterlo fare l’anno prossimo. Hanno tutti molto successo e sono molto impegnati, il che è fantastico, ma hanno tutti un vero amore e passione per quel film, quindi vogliono tornare e farne un altro, il che è fantastico. Non vediamo l’ora di incontrarvi“.

Già nel 2010, Wahlberg aveva assicurato che “The Brazilian Job” era stato riattivato, ma non abbiamo più avuto sue notizie. Beh, sto mentendo, il fatto che la Paramount abbia annunciato l’inizio di una serie TV di “The Italian Job” nel 2016 ha sostanzialmente confermato che il sequel era stato accantonato.

Ovviamente anche questa versione per il piccolo schermo non è stata realizzata, e sembra che accadrà esattamente lo stesso con il sequel televisivo del film originale del 1969 che ha ricevuto il via libera nel 2021 da Paramount+, visto che sono passati due anni poiché non abbiamo notizie di lei.