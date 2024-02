Ultime Notizie » Chi ha vinto il Superbowl » Super Bowl 58, il più caro della storia

Il Super Bowl 2024 si giocherà il prossimo 11 febbraio, le aspettative crescono non solo per la partita, ma perché tutto indica che sarà la più costosa finale di tutti i tempi. I biglietti per il grande evento sono elencati come i più costosi dell’era del Super Bowl, tenendo conto della piattaforma Tick Pick, nel mercato normale hanno un prezzo compreso tra $ 8188 e $ 12932, l’85% più costosi dell’ultima edizione che aveva una misura di 5678 dollari.

Cosa rende Super Bowl 2024 il più costoso di tutti i tempi?

I fattori sono molteplici, uno di questi è sportivo poiché rappresenta la rivincita tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers quanto accaduto nel 2020, in cui a vincere fu la squadra del Kansas. Altro punto importante è che negli ultimi anni l’intervallo ha perso forza, poiché hanno portato artisti dalla regione specifica, ma in questo ci sarà Taylor Swift e altre star importanti, ci sarà anche uno spettacolo Marvel.

Spettacolo dell’halftime

I fan mostrano grande entusiasmo nell’assistere allo spettacolo dell’halftime, che quest’anno vedrà protagonista anche Usher, cantante che sarà presentato da Apple Music e che ruberà l’attenzione di milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Si gioca a Las Vegas

Anche la grandezza che rappresenta la città di Las Vegas come sede del Super Bowl è molto importante, perché è la capitale del divertimento e ora anche dello sport, e dove ci sono anche molti soldi: quest’anno è nata la Formula 1, quindi il mercato in quest’area sta crescendo molto. L’Allegrant Stadium di Las Vegas si veste a festa per questa finale e offre una capienza di 65000 spettatori.

Listino prezzi di biglietti

Il listino prezzi di biglietti completo secondo TickPick è di $ 8188, $ 9925, $ 10081, $

10160, $ 10528 e $ 12932. Questo varia in base alla zona dello stadio: le zone laterali sono piùdi quelle centrali, e anche l’altezza davanti al campo varia i costi.

Il valore dei biglietti ha avuto una crescita esponenziale nel corso della storia. Nel Super Bowl I in cui i Green Bay Packers sconfissero i Kansas City Chiefs il 15 gennaio 1967 al Memorial Coliseum di Los Angeles, California, il valore del biglietto era compreso tra $ 12 e $ 120.

Prima di quest’anno, il record per il costo dei biglietti nel mercato regolare era detenuto dal Super Bowl LIV giocato nel 2020, in cui le squadre principali erano le stesse di quest’anno, il duello si è svolto all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida , con un prezzo medio di $ 6327.

L’ingresso di Michael Jackson allo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl del 1993: