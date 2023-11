Ultime Notizie » Kaspersky » Trucchi per sapere se ci sono Telecamere nascoste da qualche parte

Come rilevare telecamere nascoste: consigli degli esperti di sicurezza informatica

In passato, pensare che qualcuno potesse spiarti era qualcosa che accadeva nei film. Ma ora la realtà è più strana della finzione e sempre più persone hanno iniziato a preoccuparsi della presenza di telecamere nascoste e altri tipi di dispositivi utilizzati per lo stesso scopo nei siti di alloggio.

Questa preoccupazione ha costretto diverse persone a perquisire stanze, uffici e altri luoghi pubblici alla ricerca di questi dispositivi. Attualmente gli esperti di sicurezza informatica hanno fornito alcuni trucchi per gli utenti che condividono questo sospetto o che vogliono assicurarsi che non ci siano oggetti estranei nel luogo in cui soggiornano. Oggi ti spieghiamo cosa puoi fare per verificare se ci sono telecamere nascoste dove ti trovi.

Come sapere se ci sono telecamere nascoste?

Aziende specializzate in sicurezza informatica come Kaspersky ed ESET hanno formulato una serie di raccomandazioni affinché gli utenti possano rilevare la presenza di telecamere nascoste nelle stanze e nei luoghi che visitano.

Controlla attentamente il posto

Sul suo sito Web, ESET confida che i trucchi di base possano essere di grande aiuto. Quindi, suggerisco prima di controllare fisicamente la stanza, in particolare orologi, rilevatori di fumo, altoparlanti e lampadine. Presta attenzione anche ai tuoi sospetti. Se ritieni che ci sia qualche oggetto sospetto vicino o rivolto ai bagni o ai letti, l’azienda ti invita a ispezionare più in dettaglio.

Puoi usare il tuo cellulare

In questi tipi di situazioni, il tuo cellulare è un alleato. Kaspersky ed ESET consigliano di utilizzare il dispositivo per rilevare le telecamere nascoste. Come farlo? Spegni tutte le luci e assicurati che la stanza sia completamente buia.

Ora accendi la torcia e la fotocamera del tuo telefono e puntale verso i luoghi in cui sospetti.

Puoi anche utilizzare una torcia separata e attivare solo la fotocamera del tuo cellulare.

Kaspersky spiega sul suo sito web che alcune telecamere nascoste utilizzano la luce infrarossa per registrare al buio, che può essere catturata da diversi telefoni cellulari. Puoi verificare se il tuo funziona testando il telecomando della TV. L’azienda consiglia inoltre di utilizzare la fotocamera frontale.

Anche le app sono un’opzione

Un altro metodo è l’utilizzo di un’applicazione, che può funzionare in due modi, rilevando l’abbagliamento delle luci con l’obiettivo oppure scansionando i dispositivi collegati al segnale WiFi. Tuttavia, quest’ultimo potrebbe non essere altrettanto efficiente se ci sono troppi dispositivi collegati.

Utilizzare attrezzature specializzate

Se vuoi proteggerti come un professionista, Kaspersky consiglia l’acquisto di rilevatori di radiazioni elettromagnetiche e rilevatori ottici. Per ognuno di essi, l’azienda suggerisce di controllare luoghi come bagni, camere da letto, oggetti come rilevatori di fumo ed elettrodomestici, e decorazioni come quadri, orologi, vasi e persino giocattoli.

Cosa fare se trovi una telecamera nascosta?

Se i vostri sospetti sono confermati e trovate una telecamera nascosta, contattate le autorità, la direzione dell’hotel o i responsabili del servizio.