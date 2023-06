Ultime Notizie » ChatGPT » ChatGPT hackerato: 100.000 account in pericolo nella Dark Web

Probabilmente hai sentito parlare negli ultimi mesi di ChatGPT ed è molto probabile che tu l’abbia usato. In tal caso, i tuoi dati potrebbero essere in pericolo. Infatti, decine di migliaia di account sono stati hackerati e si trovano nella Dark Web. Hanno utilizzato un malware per rubare informazioni e mettere a rischio la privacy. Ti diremo cosa fare nel caso in cui tu sia vittima e come puoi prevenire questo tipo di minacce alla sicurezza.

ChatGPT è essenzialmente una piattaforma di intelligenza artificiale con cui puoi interagire. Puoi fare domande e ottenere risposte, che possono o meno risolvere il tuo dubbio. Essendo qualcosa di nuovo, ha rapidamente attirato molti utenti fin dall’inizio e logicamente ciò apre anche una porta ai pirati informatici.

Sono state rubate 100.000 account di ChatGPT

In totale, si stima che siano circa 100.000 gli account di ChatGPT che sono stati hackerati e si trovano nella Dark Web. Si tratta di una scoperta fatta dai ricercatori di sicurezza informatica di Group-IB. Hanno trovato registri di malware per il furto di informazioni in decine di migliaia di account messi in vendita.

È importante considerare che la configurazione predefinita di ChatGPT memorizza le query degli utenti e tutte le risposte dell’IA. Ciò significa che possono esporre informazioni riservate. Molti utenti sono dipendenti di aziende molto diverse, quindi informazioni importanti e dati sensibili possono filtrare.

Secondo quanto indicato da questo gruppo di ricercatori di sicurezza, la popolarità del furto di account di ChatGPT è in aumento. Sempre più persone utilizzano questa piattaforma e, allo stesso tempo, c’è sempre più informazione memorizzata. Pertanto, è più attraente per i pirati informatici cercare di rubare tutto il contenuto.

Questo furto di account di ChatGPT è avvenuto durante gli ultimi mesi

Non si tratta di qualcosa di recente, ma è stato presente per un bel po’ di tempo e lo è ancora. Anche se colpisce gli utenti di qualsiasi parte del mondo, è vero che almeno per ora la maggior parte degli account rubati sono asiatici.

È stato durante il mese scorso di maggio che hanno visto un aumento significativo negli account hackerati di ChatGPT. In particolare, si stima che siano stati compromessi almeno 26.802, quelli conosciuti. Ciò ci fa capire che ci troviamo di fronte a un problema in crescita, molto presente oggi, e ci obbliga a prendere misure per evitare di diventare vittime di questo tipo di minacce.

Tipi di file che contengono malware

Cosa fare per evitare gli attacchi Da Group-IB? Consigliano di effettuare aggiornamenti periodici delle password e di abilitare l’autenticazione a due fattori. Questo è molto importante per prevenire gli intrusi in qualsiasi account che si utilizzi su Internet. Assicurano che solo con questo, si possono mitigare molti dei rischi associati agli account di ChatGPT.

Ma come dovrebbero essere queste password?

È fondamentale che siano uniche, che abbiano lettere (sia maiuscole che minuscole), numeri e altri simboli speciali.

È anche importante proteggere correttamente il computer

Utilizza sempre password casuali e non mettere mai cose come il tuo nome o la data di nascita. Più forte è, più tempo ci vorrà per hackerare una password.

Installa sempre un buon antivirus e aggiorna il sistema. Ciò aiuterà a correggere eventuali vulnerabilità che i cybercriminali possono utilizzare per accedere a tutto ciò che memorizzi. Ci sono molti antivirus, come Avast, Bitdefender o Microsoft Defender.

Un altro fattore chiave è proteggere il browser

Questo programma è quello che utilizzerai per accedere a ChatGPT. Attenzione a non avere il browser non protetto, con malware o qualche estensione pericolosa. Utilizza sempre applicazioni affidabili, come Chrome o Firefox. Questo è qualcosa che devi applicare per qualsiasi servizio online che utilizzi.

Polemiche sulla privacy

Da mesi abbiamo visto molte polemiche intorno a ChatGPT e alla sua privacy. Ci sono paesi in cui, addirittura, hanno deciso di limitarne l’uso. Il motivo non è altro che la privacy degli utenti. Evitare che queste informazioni possano essere utilizzate da terzi, che finiscano in cattive mani e persino utilizzate per lanciare attacchi, è uno degli obiettivi.

ChatGPT stesso si è aggiornato e, dal mese di aprile, ha un’opzione per configurare la memorizzazione delle chat. Potrai decidere se vuoi che le tue ricerche siano salvate o meno. Era una richiesta da parte di molti utenti che utilizzavano questo chatbot. Consente di attivare o disattivare la memorizzazione delle conversazioni in qualsiasi momento.

Se abiliti questa opzione, le tue conversazioni non verranno utilizzate per addestrare l’intelligenza artificiale. Infatti, è attraverso queste conversazioni che questo servizio online migliora e perfeziona i risultati che offre. Ma ovviamente, torniamo al problema della privacy e a ciò che potrebbe accadere.

Come vedi, se hai utilizzato ChatGPT, è possibile che le tue informazioni siano nella Dark Web. È importante verificare di avere tutto ben protetto e prendere alcune misure preventive per evitare attacchi di ogni tipo. Mantenere la privacy in rete è fondamentale e devi sempre fare attenzione ai servizi che utilizzi.