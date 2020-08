Instagram e Facebook accusati di raccogliere dati biometrici da milioni di utenti.

Il gigante della tecnologia Facebook, a cui appartiene Instagram, è stato citato in giudizio per aver presumibilmente raccolto dati biometrici da oltre 100 milioni di utenti della piattaforma di condivisione di foto e video.

La causa, secondo quanto esposto sul sito online di Bloomberg, è stata presentata questo lunedì in tribunale nella città di Redwood City (California). Il suo autore, Kelly Whalen, sostiene che Instagram raccoglie, salva e beneficia dei dati biometrici dei suoi utenti senza ottenere il loro consenso e anche senza informarli al riguardo. Secondo il documento, la società di Mark Zuckerberg ha iniziato a informare gli utenti di Instagram della raccolta dei loro dati biometrici solo all’inizio di quest’anno.

Se la società viene dimostrata colpevole, potrebbe essere costretta a pagare tra mille e 5 mila dollari per ogni violazione.

Tenendo conto del suddetto numero di persone colpite, il pagamento totale potrebbe raggiungere i, secondo le stime del Daily Mail.

Nel frattempo, Stephanie Otway, una portavoce di Facebook, ha definito la causa “infondata”. La politica sull’utilizzo dei dati della piattaforma afferma che se la funzione di riconoscimento facciale è attivata, Instagram la utilizzerà per riconoscere una persona “nelle foto, nei video e nelle esperienze con la fotocamera”.

“I modelli di riconoscimento facciale che creiamo possono costituire dati con protezioni speciali ai sensi delle leggi del tuo paese”, afferma la società, sottolineando che “nel caso in cui introduciamo la tecnologia di riconoscimento facciale nella tua esperienza Instagram, lo farai ti informeremo in anticipo e potrai decidere se vuoi che lo usiamo per te “.

Non è la prima causa di questo tipo a colpire Facebook. Alla fine di luglio, la società ha accettato di pagare 650 milioni di dollari per terminare un altro processo in cui è stata accusata di aver raccolto illegalmente dati biometrici dai suoi utenti.