Trovano in Egitto 83 tombe risalenti all'anno 4000 aC.

ARCHEOLOGIA – Nel Governatorato di Daqahilia, nel Delta del Nilo (Egitto), un gruppo di archeologi ha scoperto 83 tombe antiche, e il Ministero del turismo e delle antichità del paese ha dato l’annuncio pubblicando un video sulla sua pagina Facebook.

“Le tombe che hanno trovato nell’area di Om al-Khilgan di Daqahilia, nota come la civiltà del Basso Egitto, risalgono al 4000 aC”, ha dichiarato Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità.

Le tombe sono di forma ovale e contengono oggetti ceramici funerari. Secondo Waziri, questa scoperta è “storicamente significativa, perché indica che questa zona era molto popolata e che il sito contiene anche rare bare di ceramica”.

Tra i pezzi funebri c’era una collezione di piccoli vasi e conchiglie di ceramica fatti a mano, ha affermato Ayman Ashmawy, direttore del settore delle antichità egizie antiche del Ministero delle Antichità.

Inoltre, all’interno della tomba sono stati trovati gioielli e alcuni strumenti per il trucco, come vasi per eyeliner.