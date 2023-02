Dove vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 26 febbraio 2023, allo stadio di San Siro (Milano) per questo derby lombardo valido per 24a giornata di Serie A. Dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna (1-0) che la blocca a 47 punti in classifica, Roma e Milan, che stanno a 44 punti, hanno la possibilità di raggiungere proprio il secondo posto della graduatoria. La formazione di Gasperini è reduce dalla sconfitta casalinga con il Lecce (risultato 1-2) ed è sesta con 41 punti.

Rafael Leão e Olivier Giroud hanno guidato le prestazioni del Milan in questa stagione. Leão è il giocatore della squadra con più gol (8), con 3 di queste reti che sono state sullo 0-0. Giroud è stato quasi allo stesso livello avendo segnato 7 gol. Il miglior realizzatore dell’Atalanta finora è Ademola Lookman, che ha realizzato 12 reti, incluse 5 marcature sullo 0-0. È 3° in solitaria tra i migliori realizzatori nel 2022/2023. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Atalanta in video streaming gratis e diretta live tv.

Milan-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Milan: Maignan torna titolare tra i pali. Lo ha annunciato Pioli nella conferenza stampa della vigilia. Ibrahimovic è pronto e Florenzi rientra tra i convocati. Out Calabria e Bennacer. Thiaw al centro della difesa. A destra ballottaggio Saelemaekers-Messias. Davanti Diaz a sostegno di Giroud e Leao. In casa Atalanta: Squalificato Demiral, tocca a Scalvini in difesa. De Roon rientra dalla squalifica. A sinistra ballottaggio Zappacosta-Soppy, sulla trequarti Ederson-Boga. Davanti spazio e Hojlund e Lookman.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Hojlund, Lookman. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Okoli, Soppy, Ruggeri, Ederson, Muriel, Vorlicky, Muhameti, Chiwisa.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: De Meo-Vecchi. 4° Uomo: Sozza. VAR: Guida.

Milan-Atalanta in TV, che canale?



Assistente VAR: Abbattista.

Milan-Atalanta diretta tv su DAZN attraverso l’app su smart tv compatibili, o su console di gioco come Xbox e PlayStation. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TimVision Box. Gli abbonati di DAZN e Sky potranno vedere Milan-Atalanta in diretta tv sul canale 214 di Sky attivando “Zona DAZN”. La telecronaca di Milan-Atalanta su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, affiancato da Riccardo Montolivo.

Il Milan ha avuto un buono stato di forma di fronte al proprio pubblico in questa stagione, con 8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in 11 partite Serie A. L’Atalanta ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte lontano dalle mura amiche in questo campionato.

Milan-Atalanta Streaming Gratis senza Roja Live



Milan-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su “Rojadirecta TV” perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Nelle ultime sei gare, il Milan ha vinto 2 volte, pareggiato 1 partita e perso in 3 occasioni. L’Atalanta, dall’altra parte, ha vinto 3 volte, pareggiato in 1 occasione e perso 2 partite nel periodo.

Alternative per vedere Milan-Atalanta in diretta streaming gratis

Alternative per la partita da vedere Milan-Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta Streaming” è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.