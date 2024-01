Ultime Notizie » Canali WhatsApp » Come trasferire un canale WhatsApp ad un altro amministratore

WhatsApp sta preparando una nuova funzione che consentirà al proprietario di dimettersi dal canale e trasferirlo ad un amministratore. Una dinamica utile in diversi scenari e che può essere facilmente implementata dalle opzioni del canale. Vi diciamo i dettagli.

Nuove funzionalità per i canali WhatsApp

I canali WhatsApp non hanno ancora compiuto un anno dal loro lancio, ma hanno ricevuto aggiornamenti costanti che ne hanno migliorato sensibilmente la dinamica. Ad esempio, uno degli ultimi aggiornamenti offre agli amministratori la possibilità di inviare messaggi vocali e creare sondaggi in chat. Due funzioni che migliorano l’interazione e creano un ambiente più vicino agli utenti che seguono il canale. Tuttavia, queste non sono le uniche funzioni che intendi implementare nei canali. Sta inoltre sviluppando nuove opzioni che semplificheranno la gestione dei canali WhatsApp e il lavoro degli amministratori.

WhatsApp ti consentirà di trasferire la proprietà di un canale

E una delle nuove funzioni che WhatsApp sta sviluppando ti permetterà di trasferire la proprietà di un canale. Sì, il proprietario può assegnare il canale ad alcuni dei suoi amministratori. Questo processo è diverso dal nominare un utente come amministratore per avere determinate responsabilità sul canale. In questo caso, il proprietario rinuncia ai diritti sul canale e perde i privilegi di proprietario.

Come trasferire un canale WhatsApp ad un altro amministratore

Né il proprietario né il futuro nuovo proprietario dovranno complicarsi con strane

opzioni per portare a termine questo processo. WhatsApp integrerà questainsieme a tutte le informazioni necessarie prima di apportare la modifica. E una volta completato il trasferimento, l’ex proprietario potrà mantenere alcuni privilegi come amministratore, come la condivisione degli aggiornamenti nel canale. Ma non potrai eseguire azioni come invitare altri a diventare amministratori, rimuovere la loro posizione, chiudere il canale, ecc.

Quindi puoi comunque seguire da vicino l’avanzamento del canale, ma non come proprietario. E ovviamente, se non desideri più alcuna responsabilità sul canale, puoi anche dimetterti dalla tua posizione di amministratore e rimanere follower del canale.

Questa può essere una dinamica pratica quando ci sono cambiamenti di ruolo sul lavoro, il proprietario non può più dedicare tempo al canale, ecc. Oppure può essere semplicemente utilizzato dal proprietario per trasferire il canale su un altro account WhatsApp, se ha account separati per lavoro e questioni personali.

Al momento questa funzionalità è in fase di sviluppo, quindi dovremo attendere le future versioni beta di WhatsApp per vedere in anteprima come funziona.