Dove vedere Torino-Roma Streaming Gratis. Tutto pronto per la sfida Torino-Roma che si giocherà oggi domenica 24 settembre 2023 allo Stadio Olimpico Grande Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Il Torino ha ottenuto una vittoria importante contro la Salernitana nell’ultima giornata di Serie A. La Roma si trova a tre punti di distanza dai padroni di casa e arriva a questa partita dopo una vittoria schiacciante contro l’Empoli. Entrambe le squadre hanno ottenuto buoni risultati in trasferta e i loro scontri diretti recenti hanno visto il primo gol segnato entro i primi 20 minuti.

Probabili formazioni Torino-Roma

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Allenatore Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore Mourinho.

Torino-Roma in TV

La partita Torino-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sarà possibile visualizzarla scaricando l’applicazione su vari dispositivi. Il match sarà commentato da Edoardo Testoni e Alessandro Budel.

Dove vedere Torino-Roma Streaming Gratis

Per vedere la partita Torino-Roma in diretta streaming online (gratis per gli abbonati), è possibile accedere al sito DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra della partita, oppure scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet. L’alternativa Rojadirecta non è una opzione valida.