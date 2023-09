Ultime Notizie » bologna » Bologna-Napoli Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Bologna-Napoli Streaming Gratis. Nonostante il successo di Braga nella Champions League, il Napoli di Rudi Garcia ha ancora dubbi sul suo inizio di stagione. Nella quinta giornata di Serie A, il Napoli affronterà il Bologna. Entrambe le squadre hanno ottenuto alcuni punti finora, ma il Napoli ha avuto una sconfitta interna contro la Lazio. Nella stagione precedente, il Bologna e il Napoli hanno pareggiato 2-2, con gol di Osimhen, Ferguson e De Silvestri.

Probabili formazioni Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. Allenatore Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Garcia.

Bologna-Napoli in TV

La partita di Serie A Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN e

Dove vedere Bologna-Napoli Streaming Gratis

sarà possibile vederla in televisione, oggi domenica 24 settembre alle ore 18, utilizzando l’app di DAZN su una smart tv compatibile o dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, PlayStation e Xbox. Inoltre, per gli abbonati a DAZN e Sky, sarà possibile guardare la partita sul canale 214 del decoder di Sky attivando la funzione ““.

Per seguire la partita Bologna-Napoli in diretta streaming online, è possibile accedere al sito DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra della partita, oppure scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet. L’alternativa Rojadirecta non è una opzione valida.