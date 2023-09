Ultime Notizie » Calcio francese » Infortunio a Mbappé nel “classico” francese: PSG domina contro l’Olympique Marsiglia

Un calcio del calciatore argentino Leo Balerdi ha infortunato Mbappé nel “classico” francese: l’attaccante del PSG è uscito dal campo al 30′ dell’inizio del duello contro l’Olympique Marsiglia, dove il PSG trionfa e domina l’Olympique grazie alla doppietta di Ramos e ai gol dell’ex Inter Hakimi e Kolo Muani.

“È il miglior calciatore del mondo”, lo ha elogiato qualche giorno fa Luis Enrique, l’allenatore che ha avuto Lionel Messi sotto la sua tutela. Il mazzo di fiori è stato regalato a Kylian Mbappé nell’anteprima della classica partita del PSG contro l’Olympique Marsiglia, in Ligue 1. Tuttavia, il 24enne attaccante è durato appena 30 minuti in campo. Si è infortunato dopo aver tentato a lungo di stabilizzare la caviglia sinistra, dopo un calcio dell’argentino Leonardo Balerdi.

L’attrito è avvenuto nelle prime fasi della rissa: l’ex Monaco ha agganciato e il numero 5 del Marsiglia ha voluto fermarlo, è caduto mentre dribblava e ha finito per colpirlo alla caviglia sinistra. Pochi istanti dopo arriva il vantaggio di Hakimi per i parigini. Mbappé è rimasto sconvolto, i medici del suo club lo hanno curato, e lui ha continuato a scendere in campo, ma visibilmente a disagio dopo l’infrazione dell’ex Boca, con presenze nella squadra argentina guidata da Lionel Scaloni, e che ha vinto l’ultimo Mondiale, proprio contro la Francia di Kiki.

Non è stato un colpo violento, ma ha finito per incidere sulla salute del suo avversario, il quale, a causa della distorsione alla caviglia, ha finito per abbandonare il campo in modo curioso. Nel bel mezzo di un’azione, non ha chiesto assistenza: è uscito direttamente dal rettangolo d’azione, notevolmente fastidioso. Vista la situazione, si è subito avvicinato al medico, che lo ha curato stando seduto solo per pochi secondi.

Subito dopo se ne va senza preamboli negli spogliatoi.

Luis Enrique ha dovuto accelerare il riscaldamento di Gonzalo Ramos, subentrato a Donatello, che ha fatto scattare tutti gli allarmi in casa PSG: mercoledì giocherà la seconda partita del girone F di Champions League contro il Milan (i Galletti hanno vinto 2-0 sul Borussia Dortmund all’esordio). E l’infortunio ha messo in dubbio la sua figura di vertice.

Dopo l’uscita di Mbappé, Randall Kolo Muani e il già citato Ramos – in duplice copia – aumentano il punteggio del vincitore, chiudendo un clamoroso 4-0, che migliora la prestazione del Paris in Ligue 1: totale di 11 punti, prodotto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, che la pone a due passi dalla vetta, nelle mani del Brest.

L’impatto di Kiki è totale: nonostante abbia iniziato la stagione retrocesso a causa del conflitto legato al suo contratto con il club (scade tra un anno e lui ha già comunicato che non lo rinnoverà), ha già accumulato sette grida (due di questi su calcio di rigore).

Quanto a Balerdi, è uscito all’intervallo nel pieno di una scintilla con Kolo Muani: sono stati visti litigare con enfasi, coprendosi la bocca per non far notare la rissa. L’ipotesi: che l’argentino gli abbia ricordato il tiro faccia a faccia che Dibu Martínez ha bloccato nell’epilogo dei tempi supplementari nella finale dei Mondiali. Poi, storia familiare: sono arrivati ​​i rigori e la terza stella dell’Albiceleste.