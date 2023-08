Ultime Notizie » A che ora gioca il Milan Oggi » MILAN TORINO Streaming Gratis info Roja TV, dove vedere Diretta Serie A

Dove vedere Milan-Torino Streaming Gratis. Il Milan di Pioli è consapevole delle difficoltà che incontrerà nel match contro il Torino, che negli ultimi quattro incontri in trasferta nella scorsa stagione ha ottenuto quattro vittorie senza subire gol. La squadra di Juric è ben organizzata e possiede giocatori di qualità che possono creare occasioni offensive. Il Torino rappresenta quindi una sfida pericolosa per tutti, inclusi i rossoneri.

Dall’altra parte, il Toro deve cercare di riprendersi dopo lo 0-0 casalingo contro il Cagliari nella prima partita in trasferta di questa stagione. Tuttavia, è fuori casa che la squadra di Juric ha ottenuto la maggior parte dei punti, 31 su 53 totali. Nelle ultime due stagioni, il Torino ha registrato una striscia di quattro vittorie consecutive in trasferta senza subire gol, sconfiggendo Lazio, Sampdoria, Verona e Spezia nella stagione 2022/23. Scopri le formazioni e dove vedere Milan-Torino in tv e streaming per la 2a giornata di Serie A 2023-2024.

A che ora gioca il Milan oggi

Fischio d’inizio di Milan-Torino alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 26 agosto 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Torino streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Il Torino non ha vinto in trasferta contro il Milan in Serie A dal marzo 1985. Il Milan rimane imbattuto contro il Torino nelle partite casalinghe del campionato, avendo ottenuto 19 vittorie e 8 pareggi nelle ultime sfide. Solo contro il Verona hanno una striscia di partite interne senza sconfitta più lunga, con 31 partite.

Milan-Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il ballottaggio per una maglia da titolare a centrocampo tra Krunic e Musah vede il primo in vantaggio. Mentre in attacco, Pulisic, Leao e Giroud rimangono confermati, con Chukwueze che cerca di farsi notare. Al centrocampo, lotta tra Ilic e Tameze, ma sembra che Radonjic abbia la meglio su Karamoh per una maglia da titolare. La formazione della prima giornata rimane in gran parte invariata.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaert, Bartesaghi, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor, Colombo. Indisponibili: Bennacer. Squalificati: nessuno.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic, Rodriguez, Buongiorno, Schuurs; Vojvoda, Ilic, Ricci, Bellanova; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Lazaro, Dembele, Linetty, Tameze, Gineitis, Ilkhan, Karamoh, Pellegri, Indisponibili: Djidji, Seck. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: Rossi-Massa. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Valeri. Assistente VAR: Miele.

Inclusa la conclusione del precedente torneo, Olivier Giroud ha segnato in tutte e quattro le sue ultime partite di Serie A. Questo risultato è unico nella sua carriera, in quanto ha segnato in partite consecutive per sei volte tra febbraio e aprile 2015, quando giocava per l’Arsenal nella Premier League.

Milan-Torino in TV, che canale?



Milan-Torino diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione.

Milan-Torino sarà anche visibile sui canali digitali di Sky: Sky Sport Summer (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale

213) e(canale 251). La sfida di San Siro sarà trasmessa anche sui canali 472, 482, 473 e 483 del digitale terrestre.

Riccardo Mancini è stato scelto come cronista per la partita Milan-Torino su DAZN, con l’aggiunta di Alessandro Budel per il commento tecnico. Sky ha invece assegnato il ruolo di telecronista a Maurizio Compagnoni, affiancato da Luca Marchegiani per il commento tecnico.

Antonio Sanabria non è riuscito a segnare gol contro il Milan nelle tre partite di Serie A disputate. Tra le squadre presenti nel campionato italiano, Sanabria ha giocato più partite senza segnare contro Cagliari (sette) e Udinese (sei).

Milan-Torino Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Milan-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn e Sky la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Inoltre, il servizio a pagamento NOW di Sky offre la possibilità di vedere le partite di Serie A per chi acquista il “pass Sport”. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Milan-Torino su richiesta.

Alternative per vedere Milan-Torino Gratis Streaming: e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Milan-Torino. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.