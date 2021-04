Ultime Notizie » Come vedere Torino Napoli Streaming » TORINO NAPOLI Streaming Gratis TV, formazioni e dove vederla

Torino Napoli Streaming Gratis e Diretta Live TV. Oggi lunedì 26 aprile 2021 si gioca con fischio d’inizio alle ore 18:30 italiane come posticipo della 33a giornata di Serie A.

Il Torino sta lottando per la salvezza: ha 31 punti come Cagliari e Benevento, edè davanti solamente a Parma con 20 e Crotone (ultimo) con 18. Arriva da quattro partite utili dove ha raccolto due vittorie e due pareggi, l’ultimo dei quali in casa del Bologna il 21 aprile.

Il Napoli, dopo la sconfitta in casa della Juve, ha vinto 2 match e pareggiato uno. Adesso si trova in quinta posizione con 63 punti. Vincendo stasera, a parte il fatto di mettere a rischio la permanenza in Serie A del Torino, il Napoli raggiungerebbe proprio la Juventus al quarto posto (66 punti dopo il pareggio a Firenze di ieri). A tutta forza quindi per entrare in Champions League.

Torino Napoli Diretta: Canale TV e dove vederla

Torino Napoli in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Torino Napoli Streaming Gratis

Torino Napoli live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Torino Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha preso parte a 11 gol in 16 sfide di Serie A contro il Torino (sei reti, cinque assist), solo contro la Fiorentina ha fatto meglio nella competizione (13). La prossima sarà la presenza numero 300 per Lorenzo Insigne in Serie A, diventando il primo giocatore italiano a raggiungere questo traguardo con il Napoli nell’era dei tre punti a vittoria (in generale, ci è riuscito anche Marek Hamsik, 408).

Sirigu è negativo e dovrebbe tornare titolare. Per il resto formazione sostanzialmente confermata. Unici cambi Ansaldi a sinistra e Sanabria insieme a Belotti. Manolas squalificato: in difesa spazio a Rrahmani. In mediana rientra invece Demme. Ballottaggio-Osimhen- Mertens.

⚽ Probabili Formazioni di Torino Napoli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: Manolas. Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

