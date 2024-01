Ultime Notizie » Come vedere Torino Napoli Streaming » ⚽ Torino-Napoli Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 15:00

Dove vedere Torino-Napoli Streaming Gratis. Torino-Napoli, sfida valida per il diciannovesimo turno del campionato di Serie A, si giocherà oggi domenica 7 gennaio 2024 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 15:00. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Torino-Napoli streaming gratis e video live tv.

Il Torino ha perso tutte e cinque le ultime partite di Serie A contro il Napoli, segnando solo un gol. Questa è la loro striscia di sconfitte consecutive più lunga contro una singola squadra nel campionato.

Torino-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Per il Torino, si prevede che il duo Zapata-Sanabria giocherà insieme, supportato da Vlasic. A centrocampo, Ilic e Ricci saranno presenti, ma Linetty è alla ricerca di più spazio. Per quanto riguarda il Napoli, Osimhen e Anguissa non saranno disponibili a causa della partecipazione alla Coppa d’Africa. Politano si è allenato con il gruppo ed è pronto a giocare, mentre il ballottaggio tra Raspadori e Simeone per il ruolo di centravanti sembra pendere leggermente a favore dell’argentino. Infine, Gaetano sarà presente nella formazione, ma non Ostigard.

⚽ Le probabili formazioni di Torino-Napoli

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Schuurs, Zima.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Mazzarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Olivera, Contini, Natan, Meret, Gollini, Osimhen, Anguissa.

Torino-Napoli in TV, che canale?

Torino-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca DAZN affidata a Ricky Buscaglia. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Marco Parolo. Le prime 37 partite di Duván Zapata in Serie A sono state con la maglia del Napoli tra la stagione 2013/14 e la 2014/15; in queste gare l’attuale attaccante del Torino ha realizzato 11 reti.

Dove vedere Torino-Napoli Streaming Gratis in italiano

Contro i partenopei il colombiano ha fornito quattro assist vincenti, solo contro il Genoa (cinque) ne conta di più.

Torino-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Se dovesse realizzare un gol o fornire un assist nel prossimo match di campionato Piotr Zielinski diventerebbe il terzo giocatore, nonché l’unico centrocampista, a prendere parte ad almeno cinque gol in ciascuna delle ultime otto stagioni di Serie A, dopo Domenico Berardi e Paulo Dybala (attualmente quattro – due reti e due passaggi vincenti).

Alternative per la visione di Torino-Napoli gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Torino-Napoli. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Torino-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.