Messaggio Shock al figlio del tecnico della Juve Pirlo, la risposta di Niccolò

La Juventus non sta andando benissimo quest’anno sotto alla guida di Andrea Pirlo, ed è probabilmente per questo che qualcuno ha attaccato suo figlio. “Devi morire insieme a tuo padre”: questo è il testo di un messaggio recapitato via Instagram a Niccolò Pirlo, 17enne figlio di Andrea, allenatore della Juventus. Tutta la rete a sostegno di Niccolò che non giustifica un comportamento del genere e che naturalmente lo denuncia. La vicenda è saltata fuori perchè Niccolò ha pubblicato la sua risposta:

“Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo”. Niccolò denuncia sul suo profilo Instagram i messaggi che riceve sui social “perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere”.

Ecco la sua risposta completa su Instagram: