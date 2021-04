Ultime Notizie » influenza » Molto meno casi di influenza durante la Pandemia Coronavirus

Sono stati segnalati meno casi di influenza nella stagione che era normalmente in aumento. Negli Stati Uniti sono stati registrati circa 2.000 casi alla fine di settembre 2020 quando per la stessa stagione degli anni precedenti si trattava di una media di 206.000 casi. Le misure per controllare la pandemia di coronavirus sono viste come spazzare via l’influenza e la maggior parte delle altre malattie respiratorie, che potrebbero avere implicazioni di vasta portata. I pochi casi di influenza hanno contribuito a mantenere i sistemi sanitari liberi da un onere aggiuntivo, ma si tenga presente che l’assenza della popolazione esposta alla malattia potrebbe renderla più suscettibile al suo ritorno.

Secondo l’epidemiologa del CDC Sonja Olsen: “Non sappiamo quando tornerà negli Stati Uniti, ma sappiamo che tornerà”. Gli esperti stanno aspettando cosa accadrà quando l’influenza tornerà poiché la situazione dell’attuale pandemia sarà regolata, ci sono scenari di focolai possibilmente più diffusi di influenza in date insolite. Anche con la possibilità che il virus ritorni indebolito dal non poter interagire con l’ambiente, compromettendone lo sviluppo.

C’è il fatto inoltre che potrebbe essere controproducente poiché i bassi livelli di influenza durante la pandemia hanno lasciato agli esperti un set di dati più piccolo del necessario per poter prevedere i ceppi che saranno nella prossima stagione.

Si ritiene che le misure sanitarie siano state fondamentali per debellare l’influenza in questa stagione ma non si sa con certezza quali fossero le misure efficaci che tenessero sotto controllo l’influenza… Tra le principali ci sono l’uso di una maschera e il lavaggio frequente delle mani, chiarendo che non è stato diminuito a causa di un’etichettatura errata contro il Covid-19.

