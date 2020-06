Torino Lazio Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Torino Lazio ⚽ oggi martedì 30 giugno 2020 alle ore 19:30. Le due formazioni aprono il programma della 29a giornata di Serie A, e si gioca prima di Genoa-Juve delle 21:45. I granata vengono dalla pesante sconfitta di Cagliari e faticano a trovare un equilibrio anche dopo l’avvicendamento in panchina tra Mazzarri e Longo. I biancocelesti sono reduci dalla fondamentale vittoria in rimonta dell’Olimpico sulla Fiorentina, grazie alla quale hanno mantenuto inalterato il ritardo dalla capolista Juventus avanti di 4 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Torino Lazio streaming e diretta tv.

Dove vedere Torino Lazio Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Torino Lazio ⚽ in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Torino Lazio in diretta streaming su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Torino Lazio: probabili formazioni.



Longo potrebbe optare per il 4-4-1-1 con Berenguer dietro a Belotti ed Edera e Ola Aina sulle corsie. Ansaldi dovrebbe partire ancora dalla panchina. In difesa torna Radu mentre sarà Correa il partner d’attacco di Immobile. A centrocampo Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto e Jony.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Longo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli, Zaza.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Luiz Felipe, Leiva, Lulic.