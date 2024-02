Ultime Notizie » Come vedere Torino Lazio Streaming » Torino Lazio Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle ore 20:45

Dove vedere Torino-Lazio streaming gratis e in tv. La Serie A giocherà solo il giovedì per recuperare la 21ª giornata, con Torino e Lazio che si sfideranno in un importante match per la qualificazione in Europa. I biancocelesti (37) precedono i granata (36) di un solo punto in classifica e Juric è consapevole dell’importanza di questa partita per il Torino: “i giocatori devono dare il massimo per puntare alle coppe e i tifosi sono un grande supporto“. La squadra si trova sotto pressione, ma Juric è fiducioso nella gestione dei ragazzi: “i prossimi incontri saranno fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo Europa“. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Torino-Lazio in tv e streaming.

Torino-Lazio in TV e Streaming



Torino-Lazio in tv sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky, offrendo due opzioni per vederla in televisione: attraverso l’app di DAZN su una smart tv moderna oppure sui canali Sky Sport Calcio e sul canale 254 del satellite. Ricky Buscaglia sarà il telecronista della partita Torino-Lazio su DAZN, affiancato da Massimo Gobbi. Su Sky, la coppia di commentatori sarà composta da Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.



Torino-Lazio streaming gratis per gli abbonati da vedere con DAZN e Sky, tramite le rispettive piattaforme online o app.

⚽ Le probabili formazioni di Torino-Lazio

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore Ivan Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, llic, Tameze, Gineitis, Pellegri, Okereke, Kabic. Indisponibili: Buongiorno, Rodriguez, Schuurs, Vojvoda. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Casale, Pellegrini, Lazzari, Kamada, Ruggeri, Fernandes, Castellanos, Pedro. Indisponibili: Patric, Rovella, Vecino, Zaccagni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pellegrini.

Arbitro: La Penna (Roma). Guardalinee: Scatragli e Bahri. IV Uomo: Prontera. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Sozza.