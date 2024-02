Ultime Notizie » Come vedere Rennes Milan Streaming » Rennes Milan Streaming Gratis Europa League: dove vedere Diretta TV Oggi alle ore 18:45

Dove vedere Rennes-Milan streaming gratis e in tv. In questo giovedì di calcio dove si gioca anche il recupero di Serie A Torino-Lazio e la partita europea Roma-Feyenoord (in chiaro su TV8), il Milan di Stefano Pioli si reca a Rennes (in Francia) per il ritorno dei playoff degli ottavi di Europa League, vantando un 3-0 dall’andata. Pioli non vuole correre rischi dopo la sconfitta di Monza e schiererà i titolarissimi ad eccezione di Jovic. Il tecnico rossonero sottolinea l’importanza di gestire il vantaggio, ma avverte che la partita sarà difficile e che il Rennes è una squadra pericolosa. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Rennes-Milan streaming live e tv online.

Rennes-Milan in TV e Streaming Gratis



La partita Rennes-Milan, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, si giocherà oggi giovedì 22 febbraio 2024, al Roazhon Park di Rennes, con fischio d’inizio ore 18:45 italiane.

Per vedere Rennes-Milan in tv ci sono diverse possibilità, come DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport 253. La partita non sarà trasmessa in chiaro su TV8. Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi. Su Sky, invece, la coppia di telecronisti sarà formata da Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Rennes-Milan streaming gratis per gli abbonati da vedere con DAZN e Sky Go, tramite apposite app per dispositivi

⚽ Le probabili formazioni di Rennes-Milan

RENNES (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stepehan. A disposizione in panchina: Gallon, Lembet, Belocian, Wooh, Seidu, Blas, Salah, Gouiri, Lambourde, Yildirim. Indisponibili: Le Fée. Nagida, Rieder. Squalificati: nessuno. Diffidati: Belocian, Blas, Bourigeaud, Truffert, Wooh

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Gallon, Lembet, Wooh, Belocian, Seidu, Cissé, Nagida, Blas, Gouiri, Salah, Lambourde, Yildirim. Indisponibili: Kalulu, Pobega, Tomori, Kalulu, Calabria, Simic (non in lista), Jimenez (non in lista), Caldara (non in lista). Squalificati: nessuno. Diffidati: Tomori, Musah.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo). Guardalinee: Jesus e Maia. IV uomo: Ferreira Goncalves. VAR: Martins. Assistente VAR: Malheiro.