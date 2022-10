Dove vedere Inter-Salernitana Streaming Gratis. Si gioca oggi domenica 16 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) per la 10a giornata di Serie A 2022/23 con fischio d’inizio alle ore 12:30 italiane. Dopo l’ottimo 3-3 al Camp Nou in Champions, l’Inter di Inzaghi si rituffa in campionato piena di buone intenzioni e con nuove e forti motivazioni. Del resto la vittoria nella trasferta di Reggio Emilia, ottenuta grazie ad una doppietta di Dzeko, ha ridato quell’ossigeno tanto cercato per rimettersi in corsa verso la parte alta della classifica. In questo senso la Salernitana che ha battuto il Verona (2-1) nell’ultima di Serie A, darà filo da torcere ai nerazzurri che si trovano a soli 5 punti di distanza. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Salernitana streaming gratis e video live tv.

Nicolò Barella ha segnato il primo gol dell’Inter nella trasferta contro il Barcellona, anche se quattro dei suoi ultimi cinque contributi in Serie A (1 gol, 3 assist) sono arrivati in casa. Nel frattempo, la Salernitana spera di vedere altre magie da Boulaye Dia dopo che ha segnato il gol della vittoria contro il Verona, con la squadra ospite che è rimasta imbattuta in questa stagione di campionato (2 vittorie, 2 pareggi) nelle partite in cui lui ha contribuito (4 gol, 2 assist).

⚽ Inter-Salernitana Streaming Live: ultime notizie formazioni

Davanti Dzeko e Lautaro, Correa spera nella convocazione. In difesa riposa Bastoni, Acerbi sul centro-sinistra. Tra i pali conferma per Onana. Out Gagliardini per una leggera lombalgia. Radovanovic squalificato, Maggiore indisponibile e Bohinen non al top. In mediana dovrebbe toccare a Kastanos, Coulibaly e Vilhena con Candreva e Mazzocchi sugli esterni. Dia dovrebbe rivedersi dall’inizio in coppia con Piatek. Da monitorare Lovato.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Salernitana

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Dimarco, Zanotti, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Correa. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Brozovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore Nicola. A disposizione in panchina: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Sambia, Bohinen, Bonazzoli, Vilhena, Botheim, Valencia, Fazio, Capezzi, Motoc, Iervolino, Lovato.

Indisponibili: Maggiore, Ribery. Squalificati: Radovanovic. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Rossi e Di Gioia. Quarto uomo: Piccinini. Var: Marini. Assistente Var: Giallatini.

⚽ Dove vedere Inter-Salernitana in TV

Inter-Salernitana diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN (visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Da San Siro, telecronaca in diretta live con Gabriele Giustiniani su DAZN, con commento tecnico di Dario Marcolin. Mentre su Sky ci saranno la coppia Maurizio Compagnoni e Giuseppe Bergomi.

Fresco di doppietta contro il Sassuolo, Edin Dzeko ha preso parte a quattro reti in due incontri contro la Salernitana in Serie A, grazie a due gol e due assist; in particolare, nella sfida del Meazza dello scorso marzo, il bosniaco ha realizzato una doppietta e servito un passaggio vincente.

⚽ Inter-Salernitana Streaming Gratis senza Rojadirecta



Inter-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, a pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

⚽ Alternative per guardare Inter-Salernitana streaming online

Alternative per vedere Inter-Salernitana non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Inter-Salernitana Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.