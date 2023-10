Ultime Notizie » Come vedere Torino Inter Streaming » TORINO INTER Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Torino-Inter Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 21 ottobre 2023 alle ore 18:00 italiane per la 9a giornata di Serie A 2021-22. Si gioca dopo Verona-Napoli delle 15:00.

La Serie A riprende dopo la pausa per le Nazionali con la partita tra Torino e Inter. Il Torino, reduce da una sconfitta nel derby contro la Juventus, dovrà fare a meno di Duvan Zapata per infortunio. L’allenatore Juric ha analizzato i problemi della sua squadra in conferenza stampa.

L’Inter, invece, ha pareggiato contro il Bologna e vuole rifarsi per rimanere vicino al Milan in testa alla classifica. L’allenatore Inzaghi ha messo in guardia i suoi giocatori sulle possibili difficoltà della partita contro il Torino. Di seguito le informazioni per vedere Torino-Inter streaming gratis e diretta tv.

L’Inter ha vinto le prime tre gare giocate fuori casa in questo torneo senza subire gol (sette quelli segnati in totale): soltanto in due occasioni, la squadra nerazzurra ha collezionato quattro successi con annesso clean sheet nelle prime quattro trasferte di un campionato di Serie A: nel 1966/67 e nel 2012/13.

⚽ Dove vedere Torino-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV

Torino-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.

L’Inter ha vinto sette delle ultime otto trasferte di campionato, registrando sette clean sheet nel periodo, incluse tutte le quattro più recenti; i nerazzurri potrebbero mantenere la porta inviolata in cinque gare di fila fuori casa in Serie A per la prima volta dal 1972 con Giovanni Invernizzi alla guida.

⚽ Torino-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Torino-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su RojadirectaTV in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

L’Inter è soltanto una delle due squadre, insieme all’Arsenal, a non avere ancora subito gol in trasferta in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Torino-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Torino. Juric non recupera Buongiorno e in difesa va verso la conferma Tameze: il ristabilito Sazonov parte in panchina. In attacco Vlasic e Seck a supporto di Pellegri visto l’infortunio al retto femorale per Zapata.

In casa Inter.

⚽ Le probabili formazioni di Torino-Inter

Inzaghi recupera Sensi ma perde nuovamente Cuadrado, alle prese con un nuovi problemi al tendine d’Achille. In attacco la coppia Lautaro-Thuram. In mediana Barella ancora in vantaggio su Frattesi, possibile riposo per Bastoni e Dumfries con al loro posto de Vrij e Darmian.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Zima, Lazaro, Gineitis, Antolini, Linetty, N’Guessan, Ilic, Karamoh, Radonjic, Pellegri. Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Soppy, Zapata. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Agoume, Asslani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sarr, Sanchez. Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Guardalinee: Liberti-Perrotti. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

L’Inter è la squadra contro cui Duván Zapata ha disputato più minuti (483) in gare casalinghe senza segnare alcun gol in Serie A, tentando ben 17 tiri totali, ma solo uno nello specchio della porta.

Alternativa Online per vedere Torino-Inter Streaming Gratis

Alternative per vedere Torino-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.