Ultime Notizie » Anticipazioni Milan Juventus » Verona-Napoli, Torino-Inter e Milan-Juventus, fine settimana da passione

CALCIO SERIE A – Dopo la pausa per la Nazionale torna la Serie A di calcio con la nona giornata. Verona-Napoli, Torino-Inter e Milan-Juventus sono le partite di rilievo di questo turno che, dopo le vicissitudini del caso scommesse, cercheranno di far riavvicinare i tifosi con la passione del calcio nel sangue.

E come succede spesso dopo la pausa per le Nazionali, il calcio italiano soffre di importanti infortuni. Mentre la Nigeria ha restituito alle squadre di Napoli e Milan gli infortuni di Osimhen e Chukwueze, l’Inter deve fare i conti con i problemi di Cuadrado e la Juventus con lo stop di Danilo. In casa bianconera comunque il vero enigma riguarda l’attacco: se Vlahovic è recuperato, c’è riserbo su Chiesa. Insomma, nonostante le assenze, il nono turno del campionato italiano rimane affascinante: le squadre cercano di guadagnare punti preziosi per scalare la classifica e consolidare le proprie ambizioni.