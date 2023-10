Ultime Notizie » astronomia » ✨ Stelle Cadenti Orionidi Streaming: come vedere la Pioggia di Meteoriti in Diretta 2023

Le stelle cadenti d’Orionidi in diretta streaming grazie al canale astronomico live della comunità Slooh. Un appuntamento astronomico da non perdere, nemmeno online.

Il media specializzato EarthSky ha annunciato che lo sciame meteorico delle Orionidi raggiungerà il suo punto di osservazione massimo sabato notte per domenica, così gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare questo sorprendente evento celeste.

La Terra si muove attraverso molteplici nubi di detriti polverosi di comete, ed è durante questi periodi che un numero maggiore di meteore appare nel cielo notturno. Una volta che questi frammenti di roccia e metallo entrano in contatto con l’atmosfera terrestre, l’aria attorno a loro si riscalda, provocando un bagliore luminoso visibile dalla superficie del nostro pianeta.

Lo sciame meteorico delle Orionidi è prodotto dai detriti lasciati dalla cometa di Halley. La NASA ha spiegato che il fenomeno astronomico, che sarà attivo fino al 22 novembre, sarà osservabile da entrambi gli emisferi terrestri. Ha anche osservato che si prevede che la pioggia di stelle cadenti produrrà una velocità media di 23 meteore all’ora al suo apice.

Come apprezzare questo fenomeno?

L’agenzia spaziale americana suggerisce che il modo migliore per osservare le Orionidi è da un luogo buio, lontano dalle città. Inoltre, indica che gli osservatori nell’emisfero settentrionale dovrebbero guardare a sud-est del cielo, mentre quelli nel sud dovrebbero guardare a nord-est.

Il radiante delle Orionidi, ovvero l’area da cui sembrano provenire le meteore, si trova appena a nord della luminosa stella Betelgeuse nella costellazione di Orione. La NASA chiarisce però che chi è interessato non deve osservare direttamente il radiante, poiché questi corpi rocciosi appariranno più corti da quell’angolo a causa di un effetto ottico noto come “scorcio”, e consiglia invece di inclinare lo sguardo tra 45 e 90 gradi lontano da esso. quest’area per vedere meteore “più lunghe e spettacolari”.

L’agenzia spaziale precisa che un cielo sereno offre maggiori possibilità di vedere questi oggetti, anche se aggiunge che le Orionidi si distinguono per la loro luminosità e velocità. Secondo le previsioni dell’American Meteor Society (AMS), questa domenica la luna sarà piena al 48% presto.

✨ Dove vedere le Stelle Cadenti Orionidi Streaming: ecco la Pioggia di Meteoriti in Diretta Online

Vi invitiamo a guardare in diretta streaming queste spettacolari immagini che arrivano dal Marshall Space Flight Center della NASA e che si trova a Huntsville, in Alabama (Stati Uniti), e ovviamente tutti pronti con la vostra lista di desideri da esprimere. In alternativa, l’appuntamento con la pioggia di meteoriti si potrà vedere direttamente in compagnia della comunità Slooh.