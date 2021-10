Dove vedere Torino-Genoa Streaming Gratis di oggi venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 18:30 italiane partita che apre la 9a giornata di Serie A 2021-22. Si gioca prima di Sampdoria-Spezia delle 20:45.

Il Torino di Ivan Juric riceve in casa il Genoa di Davide Ballardini. Juric ha allenato la squadra ligure in ben tre diverse occasioni tra il 2016 e il 2018, prima di andare a Verona per segnare un’epoca importante. Di seguito le informazioni per vedere la partita Torino-Genoa in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Torino ha perso le ultime due partite di campionato, contro Juventus e Napoli, senza segnare: i granata non perdono tre gare di fila nella competizione dal dicembre 2020 e non rimangono tre partite senza reti in Serie A dal novembre 2014.

⚽ Dove vedere Torino-Genoa Diretta TV

Torino-Genoa diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.

⚽ Torino-Genoa Streaming Gratis

Torino-Genoa streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Torino-Genoa Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha allenato il Genoa tra il 2016 e il 2018, collezionando 51 panchine, con nove vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte nel massimo campionato – da avversario, ha vinto solo una delle quattro sfide da tecnico contro il Grifone in Serie A (2N, 1P).

⚽ Le probabili formazioni di Torino-Genoa

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Buongiorno, Izzo, Zima, Vojvoda, Ansaldi, Rincon, Baselli, Kone, Praet, Sanabria, Zaza. Indisponibili: Edera, Mandragora, Pjaca, Verdi. Squalificati: nessuno.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban. Allenatore Ballardini. A disposizione in panchina: Semper, Marchetti, Ghiglione, Masiello, Sturaro, Portanova, Behrami, Buksa, Cambiaso, Kallon, Caicedo, Pandev. Indisponibili: Bani, Maksimovic, Vanheudsen, Hernani. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Mattia Destro è il giocatore che ha realizzato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei 2021/22 (quattro) e ha già eguagliato il suo record di reti con questo fondamentale in una singola stagione di Serie A – l’attaccante del Genoa ha segnato in tutte le ultime tre presenze in campionato e non arriva a quattro gare di fila in gol da marzo 2014.

Alternative per vedere Torino-Genoa in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Torino-Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.