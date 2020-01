Dove vedere le partite di calcio in tv Barcellona-Atletico Madrid, Torino-Genoa e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

20:00 Diretta Barcellona-Atletico Madrid (Semifinale Supercoppa di Spagna) – Nove.

Dopo la vittoria di ieri del Real Madrid sul campo del Valencia (1-3), questa sera conosceremo il nome della seconda finalista della Supercoppa di Spagna. Barcellona favorito sulla carta, ma l’Atletico Madrid non è certo un avversario di secondo livello.

Diretta Barcellona Atletico Madrid in chiaro sui canali digitali di Nove | Canale 9. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Dplay, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:15 Diretta Torino-Genoa (Coppa Italia) – Rai Due.

Arbitro: J Sacchi. Torino e Genoa si affrontano per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Entrambe le compagini si sono già aggiudicate la competizione nella loro storia: 5 volte i granata, l’ultima nel 1993, una sola i liguri, nel lontanissimo 1937. I padroni di casa cominciano quest’oggi la loro avventura nel secondo torneo calcistico più impostante d’Italia, mentre il Genoa, nei due turni precedenti, ha dapprima superato l’Imolese 4-1, per poi prevalere sull’Ascoli 3-2.

Diretta Torino Genoa in chiaro sui canali digitali di Rai Due. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta.

Tra le partite da vedere nel fine settimana, evidenziamo quelle della 19a giornata di Serie A (la ultima del girone di andata), tra cui Cagliari-Milan Lazio-Napoli e Inter-Atalanta, i tre anticipi in programma sabato 11 gennaio; Roma-Juventus in programma domenica sera alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.