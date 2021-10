Ultime Notizie » Luci di Natale » Perché conviene fare scorta di luci di Natale da esterno già da adesso

Anche se molte persone sono restie ad ammetterlo, il clima natalizio dato anche dalle luci di Natale piace a tutti.

Sia le luci da interno, ma anche e soprattutto quelle da esterno, sono in grado di stimolare pensieri positivi. È persino provato che siano in grado di aumentare l’affluenza nei negozi da parte di passanti che si ritrovano ad ammirarle.

Ma quanto costano queste luci di Natale da esterno a Led? E soprattutto, perché conviene farne scorta già da adesso?

Come scegliere le luci di Natale

Come spiegato in precedenza, il fascino delle luci di Natale da esterno, ma più in generale di qualsiasi addobbo natalizio, è innegabile.

A chiunque sarà capitato di fare una passeggiata per qualche strada e vicolo illuminato a festa, e di sentirsi per questo motivo più “positivo”. Ma come scegliere queste luci da esterno?

Innanzitutto occhio al prezzo, perché un costo inferiore non è sempre simbolo di convenienza.

Le luci di Natale da esterno a Led ti permettono realmente di risparmiare. Basti pensare che i prodotti con la tecnologia Led consumano un terzo del normale, e in alcuni casi anche meno.

La primissima mossa per risparmiare, quindi, è quella di dotarsi di luci natalizie a Led poiché, tra l’altro, scaldano pochissimo e per questo motivo non sono pericolose né al tatto né tanto meno da utilizzare su oggetti come alberi di natale o festoni.

Scegliere solamente luci di Natale da esterno sicure

Il secondo consiglio per la scelta delle luci di Natale da esterno riguarda la sicurezza.

Purtroppo, come molto spesso accade, il mercato è saturo di prodotti dalla dubbia provenienza. Non dobbiamo dimenticare che le luci da esterno, a differenza di quelle da interno, devono essere in grado di resistere alle intemperie per evitare cortocircuiti, e per questo motivo la qualità non deve essere messa in discussione.

Questo significa che il primo accorgimento legato alla sicurezza è in merito alla presenza del marchio CE, ovvero quello che certifica la commerciabilità di un prodotto sul territorio europeo perché capace di rispettare precisi standard.

Anche in questo caso, prodotti di importazione privi di questo marchio, oltre ad essere potenzialmente pericolosi, possono consumare molta più energia elettrica rispetto a luci Led da esterno di qualità.

Perché fare scorta di luci di Natale da esterno già da adesso?

Fare scorta di luci di Natale da esterno già da adesso conviene. Ma perché? I motivi sono numerosi, più precisamente di natura “logistica” ed economica.

Innanzitutto acquistarle “oggi” permette di evitare le classiche corse del periodo natalizio, dove le scorte dei negozianti cominciano a scarseggiare. Quando questo si verifica, molto spesso si è costretti a modificare il disegno iniziale in funzione di quanto disponibile.

In secondo luogo, fare scorte già da adesso di luci di Natale permette anche di risparmiare economicamente. Se è pur vero che in prossimità delle feste natalizie alcuni commercianti sono soliti attivare delle promozioni, è altrettanto vero che le giacenze di questi prodotti sono spesso limitate. Questo significa che non è improbabile che il cliente arrivi, non trovi disponibile quanto cercato sul volantino, e dirotti i suoi acquisti su altre luci da esterno.

In questi casi molto spesso e volentieri il “piano B” risulta anti-economico, perché la spesa finale sarà più alta di quanto preventivato.

Programmare le scorte già da adesso, invece, momento in cui le attività commerciali non hanno problematiche di disponibilità, permette di sapere con certezza quale sarà il costo da affrontare e, soprattutto, di procedere con gli acquisti in tutta calma, approfittando anche delle offerte proposte dai negozianti sulle rimanenze dello scorso anno.