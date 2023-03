Ultime Notizie » bologna » Dove vedere Torino-Bologna al posto di DAZN e Sky

Dove vedere Torino-Bologna Streaming Gratis. La 25esima giornata di Serie A si chiude questa sera con il posticipo Torino-Bologna che si gioca allo stadio “Olimpico Grande Torino” con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

Il sogno di giocare il Europa per il Bologna (settimo on 35 punti) passa per Torino (11esimo con 31 punti). Il Bologna ha sconfitto l’Inter 1-0 in casa nell’ultima partita di campionato. Il Torino ha perso 4-2 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro la Juventus, nel Derby della Mole, portando la serie di gare senza successi a 3.

Dove vedere Torino-Bologna Streaming e TV

Torino-Bologna diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213), visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

Streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.