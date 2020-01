Torino Atalanta Streaming Video – Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi Torino Atalanta l’anticipo della 21a giornata di Serie A: evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. Il Torino è nono in classifica con 27 punti e, dopo la vittoria in casa contro il Bologna (1-0), è stato sconfitto 2-1 in casa del Sassuolo nel turno precedente di campionato. L’Atalanta, quinta in classifica con 35 punti, dopo essere stata eliminata in Coppa Italia dalla Fiorentina (2-1), ha perso anche nell’ultimo turno di campionato: 1-2 in casa contro la Spal.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Mazzarri. Squalificati: Aina, Rincon. Indisponibili: Baselli, Zaza, Ansaldi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Dove vedere Torino Atalanta Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Torino Atalanta in diretta tv con con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 20:45 di oggi, sabato 25 gennaio 2020. Streaming del match disponibile su DAZN per gli abbonati in forma gratuita.