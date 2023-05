Ultime Notizie » Leggenda » Addio a Tina Turner, la Leggenda del Rock aveva 83 anni

La leggendaria regina del rock and roll, Tina Turner, è morta all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Zurigo, Svizzera. La rockstar è stata una delle cantanti più influenti e popolari nella storia del rock, con una vita complicata, ma è riuscita a creare il proprio stile che ha aperto la strada a cantanti rock neri e a molte star bianche. Ha sfidato le convenzioni sessuali e ha sofferto abusi durante il suo matrimonio con Ike Turner.

Tina ha cantato hit come Proud Mary, River Deep, Mountain High, e What’s Love Got To Do With It. La sua morte è una grande perdita per il mondo della musica e un modello per molti.

La vita di Tina Turner

Tina Turner, nata Anna Mae Bullock, è stata una celebre cantante americana che ha vissuto un’infanzia difficile a Nutbush, nel Tennessee. Negli anni ’60 ha fatto parte della band di Ike Turner, che l’ha vista come un potenziale per il successo, ma ha anche esercitato un controllo fisico e psicologico su di lei. Il duo è stato un grande successo negli anni ’70 e ha preceduto molte rock star bianche come i Rolling Stones.

Dopo il divorzio da Ike Turner (nella foto in alto), Tina è rinata negli anni ’80 e ha prodotto grandi successi pop, diventando una star

ancora più grande. Ha anche recitato in alcuni film. Nel 2013 si è ritirata dal mondo della musica, trascorrendo gran parte della sua vita in Svizzera.

La cosa più tragica è stata la morte di due dei suoi figli: il maggiore, Craig, si è suicidato nel 2018 all’età di 59 anni, e il più giovane, Ron, è morto per complicazioni dovute al cancro al colon nel 2022 all’età di 62 anni.

Il messaggio di addio dell’amico Mick Jagger

Uno dei primi a reagire alla sua morte è stato Mick Jagger, che ha scritto: