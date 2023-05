Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Inter Streaming » Fiorentina-Inter Streaming Gratis Finale Coppa Italia, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Fiorentina-Inter streaming gratis e diretta tv. La finale della Coppa Italia vedrà la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Inter di Simone Inzaghi, affrontarsi allo stadio Olimpico di Roma oggi mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 21:00 italiane.

La Coppa Italia 2022/2023 si concluderà questa sera con la finale Fiorentina e Inter, due squadre che si sono distinte nelle coppe in questa stagione, rispettivamente nella Conference League e nella Champions League. La Fiorentina cerca di vincere un trofeo dopo 22 anni, mentre l’Inter è la detentrice del titolo. La finale si svolgerà in gara unica e in caso di parità si procederà con i supplementari e i rigori. La Fiorentina mira al suo settimo trofeo, mentre l’Inter cerca l’ottavo per raggiungere la Roma al secondo posto nell’albo d’oro. Di seguito formazioni e info Fiorentina-Inter streaming gratis e live tv.

Statistica in evidenza: La metà delle otto finali di Coppa Italia più recenti sono state pareggiate alla fine dei 90 minuti, ma solo una di esse è stata decisa ai tiri di rigore.

Fiorentina-Inter ultime notizie e probabili formazioni

La Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Inter di Simone Inzaghi si sono qualificate per la finale della Coppa Italia, dopo aver eliminato rispettivamente la Cremonese e la Juventus. Entrambe le squadre hanno anche raggiunto la finale in Europa: la Fiorentina giocherà la finale della Conference League contro il West Ham, mentre l’Inter affronterà il Manchester City nella finale della Champions League. La partita si svolgerà all’Olimpico di Roma e le ultime notizie riguardano la formazione delle squadre.

Il tecnico della Fiorentina ha deciso di far riposare alcuni giocatori per la partita contro l’Inter, ma ora è pronto a schierare la formazione al completo. Bonaventura tornerà in campo a centrocampo, mentre Ranieri e Quarta si contenderanno un posto in difesa. Dzeko ha avuto un problema al polpaccio, ma si è allenato comunque. Invece, in casa Inter, Handanovic potrebbe giocare la sua ultima finale con la maglia nerazzurra. Calhanoglu sostituirà l’infortunato Mkhitaryan, mentre Brozovic sarà il regista.

Giocatori in evidenza: La Fiorentina ha battuto l’Inter il mese scorso in campionato con un gol dell’ex Giacomo Bonaventura, che ha segnato anche quattro gol consecutivi in apertura di partita. Lautaro Martínez ha invece contribuito a tre dei quattro gol dell’Inter nella vittoria per4-3 contro la Fiorentina all’inizio della stagione. Il suo gol all’88° minuto ha mantenuto la squadra in competizione nella partita degli ottavi di finale.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. Allenatore Vincenzo Italiano. A disposizione in panchina: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Ranieri, Igor, Terzic, Bianco, Mandragora, Duncan, Barak, Jovic, Brekalo, Sottil, Saponara, Kouamè. Indisponibili: Sirigu. Squalificati: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Stankovic, Gagliardini, Akinsanmiro, Asllani, Correa, Lukaku. Indisponibili: Carboni, Mkhitaryan, Skriniar. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati della sezione di Firenze. Guardalinee: Carbone-Lo Cicero. IV Uomo: Fabbri. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Marini-Ranghetti.

Fiorentina-Inter in TV



Fiorentina-Inter diretta tv in programma questa sera alle 21:00 italiane allo stadio “Olimpico” di Roma, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre). Roja Directa TV è illegale in Italia. Mediaset ha affidato la telecronaca di Fiorentina-Inter a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Steven Zhang, il giovane presidente dell’Inter Milan, spera di vincere la Coppa Italia per la quinta volta durante il suo mandato, il che lo porterebbe al terzo posto nella lista dei proprietari più vincenti della storia del club, dopo Massimo Moratti e suo padre Angelo. Massimo Moratti è al primo posto con 16 titoli, di cui 5 durante la presidenza di Facchetti, seguito da Angelo Moratti con 7.

Fiorentina-Inter Streaming Gratis Live



Fiorentina-Inter streaming gratis con Mediaset Infinity all’indirizzo mediasetinfinity.mediaset.it, dove occorre registrarsi e selezionare la finestra della partita. Non c’è bisogno quindi di tentare la visione su, HesGoal Info, Pepper Live Info, Rojadirecta Online o Roja Club, siti online che sono stati dichiarati illegali dalla legge italiana.

Quanto vale la Finale di Coppa Italia 2022/23?

Il valore della Coppa Italia è di circa 7 milioni di euro per la squadra vincitrice e 2 milioni di euro per la seconda classificata.