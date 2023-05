Ultime Notizie » Barcellona » La Classifica della Liga dopo Espanyol-Atletico Madrid

CALCIO SPAGNOLO – La lotta per il secondo posto continua incandescente! Il Real Madrid è ora secondo con 74 punti, dopo il pareggio dell’Atleti al Cornellà-El Prat. Il Barça campione ha aggiunto la seconda sconfitta consecutiva dopo l’alirón contro un Valladolid che rischiava la permanenza e che meritava di più la vittoria.

Continua in questa 36esima giornata de LaLiga Santander 2022-2023 la lotta per concludere il campionato al secondo posto, che si stanno combattendo i due club storici di Madrid, Atlético e Real. I bianconeri battono il Rayo Vallecano (2-1) e sono secondi, con 74 punti, uno in più dell’Atleti, e anche con la media gol a favore.

È l’unica cosa da decidere che rimane al vertice, con il campionato già assicurato dall’FC Barcellona, ​​​​che è ancora in postumi di una sbornia e ha perso la sua seconda partita consecutiva a Valladolid (3-1).

La sconfitta a Pucela mantiene i culés con 85 punti.

La vittoria al Bernabéu per la squadra di Ancelotti ha permesso, oltre a tornare provvisoriamente al secondo posto, di mettere pressione all’Atleti. Gli uomini di Simeone si sono concessi uno 0-3 in casa dell’RCD Espanyol e sono scesi al terzo posto.

La quarta posizione si fa sempre più chiara per la Real Sociedad, con i 68 punti raggiunti questo martedì dopo aver battuto l’Almería (1-0). Ora solo il Villarreal, quinto con 60, ha opzioni matematiche per strappare il sogno della Champions League al San Sebastian ma per questo dovrebbe vincere tutte le sue partite, a cominciare da quella di mercoledì contro il Cadice, e farle perdere tutto al rivale.

Squadra | Partite giocate | Punti

FC Barcelona 36 85

Real Madrid 36 74

Atlético de Madrid 36 73

Real Sociedad 36 68

Villarreal 36 63

Betis 36 56