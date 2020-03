Teschi Maya mostrano le cause della scomparsa dell'antica civiltà.

Nella giungla del Belize sono state scoperte tracce di ciò che potrebbe essere un’indicazione delle cause dell’estinzione della civiltà Maya. Si riferisce a due teschi Maya usati come collane con pendente trovati a Pacbitun, in Belize, risalenti a più di mille anni fa. Sembra che siano trofei di guerra fatti con le teste di nemici sconfitti.

La civiltà Maya si è sviluppata in America Centrale, includendo parte di ciò che attualmente occupa i territori del Guatemala, del Belize, parte dell’Honduras, El Salvador e del Messico sud-orientale, anche se è ancora in discussione per identificare un’unica causa della scomparsa di questa importante civiltà.

E’ abbastanza ovvio che la violenza e la guerra hanno contribuito alla fine di diverse città nelle terre governate dalla civiltà Maya. Ma i teschi del trofeo forniscono interessanti prove del fatto che il conflitto avrebbe potuto essere di natura civile e di fronte alle potenze emergenti del nord con dinastie meridionali tradizionali.

I recipienti in ceramica trovate accanto al guerriero di Pacbitun e al suo trofeo risalgono all’ottavo o al nono secolo, poco prima che la città fosse abbandonata, mentre i centri politici settentrionali, ora noti come Mérida, occupavano una posizione dominante. L’arte di questo periodo ha un carattere straordinariamente militare, in cui abbondano rappresentazioni di teschi e ossa, nonché esecuzioni e decapitazioni di prigionieri.

A Pakal Na, un altro sito nel sud del Belize, è stato trovato un “cranio trofeo” con motivi di fuoco e animali incisi che ricordano il simbolismo militare settentrionale, potrebbe essere un’indicazione di una perdita di controllo da parte dei capi locali.

Altre prove provenienti da vari siti archeologici sembrano indicare una fine improvvisa e violenta dell’ordine dominante nella comunità. Gli archeologi hanno scoperto prove dell’esecuzione di una famiglia dominante e della profanazione di siti e tombe sacre d’élite.

Nella capitale regionale di Tipan Chen Uitz, situata a circa 30 chilometri a est di Pacbitun, hanno trovato i resti di numerose sculture monumentali in pietra, apparentemente rotte e sparse intenzionalmente di fronte alla piramide cerimoniale principale.

Gli archeologi non sono solo interessati a determinare i fattori sociali e ambientali legati al crollo della civiltà, ma stanno anche cercando di scoprire come specifiche comunità e i loro leader hanno risposto alle specifiche combinazioni di elementi di pressione che hanno dovuto affrontare.

Le conclusioni sui “teschi trofei” non dimostrano che i guerrieri del nord hanno invaso le pianure meridionali, ma indicano il ruolo della violenza e forse della guerra come uno dei fattori che hanno contribuito alla fine dell’ordine politico stabilito in Belize.

La scoperta di questi oggetti fa parte delle possibili cause che hanno causato la fine della cultura Maya, una delle culture più sofisticate e avanzate del suo tempo.