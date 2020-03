FIAT 120, l'auto elettrica più conveniente della 500E.

Pochi giorni fa abbiamo svelato le specifiche e i vantaggi di guida della Fiat 500e, un modello con il quale la Fiat ha offerto ai suoi utenti un’alternativa di cilindrata in termini di locomozione elettrica.

Sembra che ora la Fiat abbia deciso di avviare la produzione di un altro modello di auto elettrica che, aggiunta alla Fiat 500e, diventerà il principale esponente dell’azienda nel suo tentativo di offrire veicoli ecologici e buone prestazioni.

È la Fiat Centoventi, un modello che è stato presentato lo scorso anno come concept al Motor Show di Ginevra, emergendo a quel tempo come un’iniziativa utilizzata per celebrare il 120° anniversario della Fiat e in cui il suo potenziale futuro sarebbe commercializzato come un’auto elettrica.

In questo senso, la Centoventi sarà prodotta come una piccola auto elettrica prendendo la Fiat Panda come riferimento per la fabbricazione della sua struttura. Per quanto riguarda il suo prezzo, la Centoventi sarà messa in vendita a un valore inferiore rispetto alla Fiat 500e, rendendola un modello più economico in confronto.

È logico pensare che, così come è accaduto con la Fiat 500e, in Centoventi siano applicati gli stessi standard di produzione in cui la Fiat ha deciso di rischiare con l’elettrificazione totale, un aspetto che sicuramente continuerà ad essere messo in pratica nei modelli futuri.

Durante la presentazione a Ginevra, si diceva che la Centoventi avrebbe offerto circa 100 chilometri di autonomia in cui veniva anche menzionata l’incorporazione di un sistema di sostituzione della batteria che ne permetteva la sostituzione in pochi minuti. Tuttavia, per la sua produzione è probabile che venga escluso l’uso di questo sistema, il che suggerisce che la sua autonomia supererà i 100 km inizialmente promessi in cui si presume sia uguale ai 320 km offerti dalla Fiat 500e nel ciclo WLTP.

Sebbene si sappia poco sulla produzione della Centoventi, si ritiene che la Fiat continuerà ad apportare modifiche al suo design futuristico per soddisfare alcuni standard di produzione e perfezionare altri aspetti relativi alle sue prestazioni.

La Fiat non ha rivelato una data specifica per il lancio sul mercato della Centoventi, ma, tenendo conto della fase di sviluppo in cui si trova attualmente, è probabile che sia entro 2 anni dal completamento della produzione di questo modello.