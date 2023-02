Ultime Notizie » Alieni » Rovine di Baalbek, Ufologi: “Antico Santuario Alieno”

Il mondo dell’ufologia e dei ricercatori di vita aliena se lo chiedono da anni: Sarebbe saggio credere che una società primitiva abbia eretto Baalbek, una delle città più misteriose del mondo, migliaia di anni fa, utilizzando nient’altro che strumenti della prima età del bronzo? Se no, chi li ha aiutati a tagliare e trasportare le pietre più grandi del mondo?

Tempio di Baalbek in Libano

In Libano, a 4000 piedi sopra il livello del mare, si trova il mitico Baalbek, un sito antico con una storia lunga più di 9.000 anni. Era un’antica città fenicia, dal nome del dio Baal.

Secondo le leggende fenicie, Baalbek era il luogo in cui Ba’al giunse per la prima volta sulla Terra nei tempi antichi, quindi l’edificio iniziale doveva servire da enorme piattaforma di atterraggio per gli alieni che un tempo visitavano il nostro pianeta.

Come hanno trasportato i blocchi di pietra?

Questa teoria sembra plausibile perché i blocchi di pietra usati per costruire il tempio o la città iniziale di Ba’al sono i più grandi mai esistiti al mondo. I blocchi di costruzione pesano circa 1500 tonnellate e misurano 68 x 14 x 14 piedi. Al di là delle notevoli dimensioni di questo sito, non ci sono informazioni sui suoi costruttori o sull’effettivo scopo della struttura.

Il metodo utilizzato per tagliare quelle pietre ha affascinato gli scienziati per molti anni. Poiché alcuni scritti antichi descrivono Baalbek come un luogo di atterraggio, l’idea di una civiltà avanzata preesistente e di un supporto tecnologico alieno non sembra troppo lontana dal bersaglio.

“Le prove dimostrano che le pietre colossali di Baalbek non furono costruite dai Romani o da qualsiasi altra civiltà dopo Cristo”.

Sebbene la tecnologia romana a quel tempo potesse tagliare pietre pesanti fino a 5 tonnellate, non possiamo spiegare chi sia riuscito a modellare i blocchi da 1500 tonnellate, considerati i megaliti più grandi del mondo intero. È probabile che la piattaforma sotto Heliopolis – il nome dato da Alessandro Magno dopo aver conquistato l’area – servisse come fondamento di un altro tempio più antico che forse gli egiziani o i romani annientarono per costruirne uno proprio.

La stessa area in cui fu costruita Heliopolis era precedentemente utilizzata dagli egiziani per adorare Ra. Adesso in molti si chiedono perché avrebbero costruito un altro tempio nello stesso posto, a meno che quel posto non fosse di estrema importanza per qualche motivo.

Un’altra osservazione interessante è il fatto che dopo la distruzione del vecchio tempio e la costruzione di Eliopoli da parte dei Romani, la gente continuava ad adorare Baal così come altre divinità greche e romane. Altri grandi templi furono costruiti in questo sito, come il tempio di Giove, il più grande del suo genere, anche i templi di Venere e Mercurio, di dimensioni leggermente inferiori.

La cava si trovava a un quarto di miglio dall’area, il che significa che i costruttori dovevano trasportare le pietre colossali dove si trova il sito. Un altro risultato notevole è la precisione della sua lavorazione della pietra; le pietre erano così vicine tra loro che nemmeno un foglio di carta poteva stare tra di loro.

La mancanza di riferimenti per costruire una piattaforma così imponente è intrigante. Perché non ci sono tracce di prove sulla costruzione di questo luogo se l’hanno fatta i Romani o i Greci? Considerando la mole di lavoro necessaria e il fatto che questo luogo è unico, qualsiasi civiltà vorrà prendersi il merito del proprio straordinario lavoro. Gli studiosi biblici hanno collegato Baalbek – tempio di Ba’al a Ba’al-gad, santuario di Ba’al. Ci sono molte somiglianze tra questi due, inclusa la stessa regione del Libano dove sono stati costruiti:

“Così Giosuè ha preso tutta la terra, il paese sulla collina e tutto il negeb e tutta la terra di oso e la terra e l’arabia e il paese sulla collina di israele e la loro terra dal monte halak, che sale verso seir, a banhal -jad nella valle del libano sotto il monte hermon. Ed egli cattura tutti i loro re e li caccia e li mette a morte” – Giosuè 11:16 – 11:17.

Baalbek è un sito archeologico enigmatico e leggendario

È diventato chiaro che Baalbek è un sito enigmatico e leggendario, utilizzato da civiltà distintive nel corso di migliaia di anni: Romani, Greci, Egiziani e Fenici sono alcune delle culture conosciute che lo usavano e tutte adoravano Baal.

Oltre a questo, non abbiamo informazioni sulle sue origini o sul perché il sito fosse così importante. Anche se una cosa è certa: il sito originario non è stato costruito dai Romani, e non esiste altra civiltà che avrebbe avuto i mezzi per compiere una simile impresa.

Questi non sono artefatti goffi come Stonehenge. Queste sono pietre da 1500 tonnellate perfettamente assemblate assemblate nella più grande fondazione antica conosciuta dalla scienza attuale. Ciò che è accaduto esattamente che ha indotto i costruttori ad andarsene senza un indizio sulla sua esistenza e lo scopo del sito una volta rimasto rimane un completo mistero.