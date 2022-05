Ultime Notizie » Aggiornamento Terremoto » Terremoto Perù: Violento Sisma Oggi Magnitudo 7,2 al confine con Bolivia

NEWS TERREMOTO OGGI PERU’ – Questa mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 7,2 che ha scosso il Perù meridionale e la Bolivia nordoccidentale. Su twitter migliaia di video della situazione in tempo reale.

Il Centro Sismologico Nazionale (CENSIS) dell’Istituto Geofisico del Perù (IGP) ha riferito che il movimento tellurico è avvenuto alle 07:02 (ora locale) e che l’epicentro era ad Asillo, Azángaro, nel dipartimento di Puno, vicino al confine con Bolivia.

Secondo i dati diffusi da USGS il violento terremoto è avvenuto alle ore 12:02:20 (UTC), le 14:02 (ora italiana), con epicentro nelle coordinate geografiche 14.863°S 70.308°W, e ipocentro (profondità) a 217,8 km.

Asillo è un distretto vicino al Lago Titicaca, condiviso da Bolivia e Perù; ed è tra il dipartimento peruviano di Puno e il boliviano La Paz. In Perù il terremoto è stato avvertito anche in altre città delle regioni di Cusco, Arequipa, Moquegua e Tacna.

“Al momento non si registrano danni”, ha riferito il Centro operativo di emergenza nazionale (Coen) del Perù, che ha indicato che il terremoto “è stato avvertito tra moderato e forte dalla popolazione”.

Più recentemente, un terremoto di magnitudo 8,0 del 26 maggio 2019, ha provocato 2 morti.

Il Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina Militare (SHOA) del Cile, Paese in cui il movimento si è fatto sentire anche al nord, ha riferito che “le caratteristiche del terremoto non soddisfano le condizioni necessarie per generare uno tsunami sulle coste cilene”.

Sismotettonica del Sud America (Regione della placca di Nazca)

L’arco sudamericano si estende per oltre 7.000 km, dalla tripla giunzione del margine cileno al largo del Cile meridionale fino alla sua intersezione con la zona di frattura di Panama, al largo della costa meridionale di Panama in America Centrale. Segna il confine della placca tra la placca di Nazca in subduzione e la placca del Sud America, dove la crosta oceanica e la litosfera della placca di Nazca iniziano la loro discesa nel mantello sotto il Sud America. La convergenza associata a questo processo di subduzione è responsabile del sollevamento delle Ande e della catena vulcanica attiva presente lungo gran parte di questo fronte di deformazione. Rispetto a una placca fissa del Sud America, la placca di Nazca si muove leggermente a nord di est ad una velocità che varia da circa 80 mm/anno nel sud a circa 65 mm/anno nel nord. Sebbene il tasso di subduzione vari poco lungo l’intero arco, ci sono cambiamenti complessi nei processi geologici lungo la zona di subduzione che influenzano drammaticamente l’attività vulcanica, la deformazione crostale, la generazione di terremoti e il verificarsi lungo tutto il confine occidentale del Sud America.

La maggior parte dei grandi terremoti in Sud America sono vincolati a profondità da 0 a 70 km a causa della deformazione crostale e interplacca. I terremoti crostali derivano dalla deformazione e dalla formazione di montagne nella placca prevalente del Sud America e generano terremoti profondi circa 50 km. I terremoti tra le placche si verificano a causa dello scivolamento lungo l’interfaccia di immersione tra la placca di Nazca e quella sudamericana. I terremoti interplacca in questa regione sono frequenti e spesso grandi e si verificano tra le profondità di circa 10 e 60 km. Dal 1900, numerosi terremoti di magnitudo 8 o superiori si sono verificati su questa interfaccia della zona di subduzione che sono stati seguiti da tsunami devastanti, incluso il terremoto di M9.5 del 1960 nel sud del Cile, il più grande terremoto registrato strumentalmente nel mondo. Altri notevoli terremoti superficiali che generano tsunami includono il terremoto M8.5 del 1906 vicino a Esmeraldas, Ecuador, il terremoto M8.5 del 1922 vicino a Coquimbo, Cile, il terremoto M8.4 del 2001 ad Arequipa, Perù, il terremoto M8.0 del 2007 vicino a Pisco, Perù, e il terremoto del 2010 M8.

8 Maule, in Cile, situato appena a nord dell’evento del 1960.

I grandi terremoti di media profondità (quelli che si verificano tra profondità di circa 70 e 300 km) sono relativamente limitati in termini di dimensioni ed estensione spaziale in Sud America e si verificano all’interno della placca di Nazca a causa della deformazione interna all’interno della placca in subduzione. Questi terremoti si concentrano generalmente sotto il Cile settentrionale e la Bolivia sudoccidentale, e in misura minore sotto il Perù settentrionale e l’Ecuador meridionale, con profondità comprese tra 110 e 130 km. La maggior parte di questi terremoti si verifica vicino all’ansa della costa tra Perù e Cile. Il più recente terremoto di media profondità in questa regione è stato il terremoto di Tarapaca, Cile, M7,8 del 2005.

I terremoti possono anche essere generati a profondità superiori a 600 km a causa della continua deformazione interna della placca di Nazca in subduzione. I terremoti a fuoco profondo in Sud America non vengono osservati da un intervallo di profondità compreso tra 300 e 500 km circa. Invece, i terremoti profondi in questa regione si verificano a profondità da 500 a 650 km e sono concentrati in due zone: una che corre sotto il confine tra Perù e Brasile e un’altra che si estende dalla Bolivia centrale all’Argentina centrale. Questi terremoti generalmente non mostrano grandi magnitudo. Un’eccezione a questo è stato il terremoto boliviano del 1994 nel nord-ovest della Bolivia. Questo terremoto di magnitudo 8.2 si è verificato a una profondità di 631 km, fino a poco tempo fa il più grande terremoto di fuoco profondo registrato strumentalmente (sostituito nel maggio 2013 da un terremoto di magnitudo 8.3 a 610 km sotto il mare di Okhotsk, in Russia), ed è stato avvertito Ampiamente in tutto il Sud e il Nord America.

La subduzione della placca di Nazca è geometricamente complessa e influenza la geologia e la sismicità del confine occidentale del Sud America. Le regioni di profondità intermedia della placca di Nazca in subduzione possono essere segmentate in cinque sezioni in base al loro angolo di subduzione al di sotto della placca del Sud America. Tre segmenti sono caratterizzati da una subduzione in forte immersione; Gli altri due per subduzione quasi orizzontale.

La placca di Nazca sotto l’Ecuador settentrionale, il Perù meridionale fino al Cile settentrionale e il Cile meridionale scendono nel mantello con angoli da 25° a 30°. Al contrario, la lastra sotto l’Ecuador meridionale fino al Perù centrale e sotto il Cile centrale è in subduzione con un angolo poco profondo di circa 10° o meno. In queste regioni di subduzione “flat-slab”, la placca di Nazca si muove orizzontalmente per diverse centinaia di chilometri prima di continuare la sua discesa nel mantello, ed è ombreggiata da un’estesa zona di sismicità crostale nella sovrastante placca sudamericana. Sebbene la placca del Sud America mostri una catena di vulcanismo attivo risultante dalla subduzione e dalla fusione parziale della litosfera oceanica di Nazca lungo la maggior parte dell’arco, queste regioni di subduzione superficiale dedotta sono correlate con l’assenza di attività vulcanica.