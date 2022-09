Ultime Notizie » Le Profezie » Pazzesco! L’incredibile previsione di Nostradamus sul futuro della monarchia britannica

LONDRA (GB) – Il mondo è ancora scioccato per la morte della regina Elisabetta II. Una notizia che ha colpito milioni di persone e che rappresenta un prima e un dopo, non solo per il Regno Unito, ma per il resto dei Paesi. Il suo successore sarà suo figlio, che regnerà sotto il nome di Carlo III. Tuttavia, una delle notizie più scioccanti è la sorprendente previsione di Nostradamus sulla corona britannica.

Nostradamus era un noto farmacista e presunto indovino che pubblicò nel XVI secolo una raccolta di eventi apparenti che si sarebbero verificati in futuro. Uno di loro, dopo la morte di Isabel II, è diventato virale, sia per il successo che per quello che potrebbe implicare nell’immediato futuro.

Cosa prevedeva Nostradamous per il 2022?

In particolare, Nostradamus ha definito l’anno 2022 un anno convulso sul pianeta. Ad esempio, ha detto che ci sarebbe stato uno scossone mondiale e l’inizio di una nuova guerra mondiale sarebbe scoppiata. Non solo, ma predisse la morte di una regina che avrebbe comportato una lotta per il potere senza precedenti. Inoltre, ha parlato di problemi economici, che la Terra sarebbe stata scossa da terremoti e dalla caduta di un meteorite.

Altre profezie di Nostradamus

Nostradamus è noto per i suoi incredibili successi con le profezie, sebbene abbia avuto anche evidenti fallimenti. La cattedrale di Notre Dame a Parigi ha preso fuoco nel 2019, qualcosa di cui il presunto indovino aveva parlato. Inoltre, ha dichiarato che i primi viaggi commerciali nello spazio si sarebbero svolti nel 2020, evento che è diventato realtà grazie a SpaceX.

Le sue previsioni accertate non si fermano qui, ma Nostradamus aveva predetto anche dell’ascesa di Adolf Hitler, delle bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki e della caduta delle Torri Gemelle a New York nel 2001.