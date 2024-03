Ultime Notizie » ATP Miami » 🎾 Finale Tennis: Dimitrov-Sinner Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV, quando si gioca | Miami Open

TENNIS STREAMING – Il 32enne bulgaro Grigor Dimitrov sarà il rivale di Jannik Sinner nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Miami. Dopo aver compiuto l’impresa di sconfiggere ai quarti il numero 2 del ranking, il giovane spagnolo Carlos Alcaraz, con un netto 6-2 6-4, Dimitrov ha battuto il tedesco Alexander Zverev (non succedeva dal 2014) con il punteggio di 6-4 6-7 6-4. Per il bulgaro (attuale numero 11) è la 3° finale 1000 in carriera: dopo Miami tornerà in Top 10 dopo 6 anni.

Se l’azzurro dovesse trionfare nella finale del torneo, scavalcherebbe proprio Alcaraz e si posizionerebbe al secondo posto della classifica Atp. I 1000 punti in palio per il vincitore gli permetterebbero di superare Alcaraz, mentre i 650 punti della finale non sarebbero sufficienti.

🎾 Dove vedere Dimitrov- Sinner Streaming Gratis e TV

La finale degli ATP Open di Miami 2024 Dimitrov- Sinner sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, gratis per gli abbonati con Sky Go. Appuntamento per domenica 31 marzo 2024 con orario da definire.