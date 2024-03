Ultime Notizie » ATP Miami » 🎾 Medvedev vs Sinner Streaming Gratis: sfida Miami che infiamma il Tennis mondiale, dove vederla in TV

DIRETTA TENNIS STREAMING – Dopo l’epica finale degli Australian Open, Jannik Sinner e Daniil Medvedev si ritrovano faccia a faccia in semifinale al Miami Open. Una sfida che si ripete, confermandosi un classico del tennis contemporaneo.

Nonostante la posta in palio non sia altissima in termini di classifica ATP, l’incontro assume un’importanza cruciale per diverse ragioni. Innanzitutto, ci permette di valutare le reali ambizioni di Sinner in vista della stagione sulla terra rossa. Inoltre, rappresenta un termometro del duello tra i due giocatori, con il giovane italiano che ha recentemente ribaltato i favori del pronostico.

Jannik Sinner ha dimostrato grande solidità nel torneo americano, dominando il giovane talento Tomas Machac. Medvedev, invece, ha avuto un inizio più incerto contro Nicolás Jarry, rischiando di cedere il secondo set.

L’azzurro non si fida del calo di tensione del russo: “Sarà una sfida difficile. Medvedev ha fatto finale a Indian Wells, è in fiducia e qui ha vinto lo scorso anno. Mi aspetto un match tecnico e dovrò essere pronto a qualsiasi novità ”.

L’appuntamento è per oggi venerdì 29 marzo, non prima delle ore 18:00 italiane. Il vincitore sfiderà in finale il vincente dell’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Alcaraz, favorito del torneo, se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov in un match fondamentale per la seconda posizione nel ranking mondiale, attualmente minacciata da Sinner.

La sfida tra Sinner e Daniil Medvedev promette scintille e ci regalerà sicuramente un grande spettacolo, come nella finale dell’anno scorso. Non resta che attendere per scoprire chi, tra i due campioni, avrà la meglio e si avvicinerà un passo alla vittoria del Miami Open.

Dove vedere Medvedev-Sinner Streaming Tennis Gratis

La semifinale degli ATP Open di Miami 2024 Medvedev-Sinner sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, gratis per gli abbonati con Sky Go.