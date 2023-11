Ultime Notizie » ATP Finals » Tennis: Sinner batte Djokovic agli ATP Finals 2023

DIRETTA TENNIS – Per la prima volta in carriera Jannik Sinner batte Novak Djokovic (il numero uno al mondo). Con il punteggio di 7-5 6-7 7-6 Sinner aumenta le possibilità di accedere alle semifinali degli ATP Finals 2023 in svolgimento a Torino: in testa nel Girone Verde, giovedì Sinner scenderà nuovamente in campo per affrontare Rune.

Jannik Sinner ha dichiarato di non aver mai trovato un luogo più bello di Torino per sconfiggere il numero uno del mondo.

Ha fatto riferimento alla sua storia con Medvedev, che non è mai riuscito a battere in passato. Tuttavia, in questa occasione è riuscito a gestire i punti importanti nel modo migliore. Nonostante la difficoltà di aver perso il secondo set, è stato in grado di vincere grazie al supporto del pubblico.

Ha definito un privilegio essere presente a Torino e ha sottolineato che la partita è stata tattica, nonostante ci siano stati pochi scambi. Nel tie-break ha ammesso di non aver ragionato nel migliore dei modi, ma si è impegnato a reagire nei momenti cruciali del terzo set. Nonostante alti e bassi, alla fine sono riusciti a uscire vittoriosi.