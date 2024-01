Ultime Notizie » Arabia Saudita » Supercoppa: Il Calcio Italiano è già schiavo degli Arabi

Payout Supercoppa Italiana: quale somma otterranno Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina, quale valore ha il trionfo? Il compenso per la partecipazione alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita (Riad) dove si conclude quest’anno l’accordo quadriennale firmato nel 2018 (poi sospeso per due anni a causa della pandemia di covid) è stato stabilito e ora è possibile conoscere le somme che saranno assegnate alle squadre coinvolte, ovvero Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina.

“Il trofeo in programma in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio con l’innovativa formula delle Final Four ha triplicato il montepremi rispetto alla scorsa edizione: sono 23 i milioni di euro in palio, 8 dei quali destinati alla squadra vincitrice e 6.8 diretti invece nelle casse della Lega Calcio”.

Il valore della Supercoppa Italiana non risiede solo nel prestigio di vincere il trofeo, ma anche nel premio in denaro che viene assegnato. Per l’edizione di quest’anno, il montepremi totale ammonta a 23 i milioni di euro (una cifra notevole non realizzabile se si fosse giocato in Italia) e che, come detto, si suddividerà tra le quattro squadre partecipanti.

La squadra vincitrice otterrà la somma più alta ossia 8 milioni di euro, che sarà un incentivo notevole per i giocatori a dare il massimo durante la partita. Oltre al trofeo stesso, il premio in denaro rappresenta un ulteriore stimolo per le squadre a cercare di vincere la Supercoppa Italiana.

Per le squadre che non riusciranno ad aggiudicarsi il titolo, ci saranno comunque dei premi di consolazione. Anche se queste somme saranno inferiori rispetto al montepremi per il vincitore, rappresentano comunque un riconoscimento per gli sforzi fatti nel corso della competizione. Ricapitolando:

Semifinalista perdente: 1,6 milioni

Finalista perdente: 5 milioni

Vincitrice: 8 milioni

In sintesi, il valore della Supercoppa Italiana non si limita solo al prestigio di vincere il trofeo, ma anche alla somma in denaro assegnata alle squadre partecipanti. La squadra vincitrice riceverà la somma più consistente, fornendo un incentivo aggiuntivo per dar vita a una partita avvincente. Anche per le squadre che non trionferanno, ci saranno comunque dei premi di consolazione che riconosceranno gli sforzi profusi durante la competizione.

L’altro lato della medaglia: la sconfitta del potere economico del calcio italiano

Supercoppa in Arabia, la debacle del calcio finanziario italiano. La Supercoppa italiana in Arabia Saudita ha messo in luce le criticità del calcio economico italiano. La scelta di spostare la competizione in un paese straniero ha suscitato diverse polemiche, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani e la mancanza di libertà di espressione in Arabia Saudita. Questa decisione è stata presa principalmente per ragioni economiche, poiché la federazione italiana di calcio ha ottenuto un accordo molto vantaggioso con il paese ospitante. Tuttavia, il trasferimento della Supercoppa ha evidenziato i compromessi che il calcio italiano è disposto ad accettare pur di ottenere un guadagno finanziario.

Oltre alle questioni etiche, il trasferimento della Supercoppa ha avuto un impatto negativo sul calcio italiano dal punto di vista sportivo. Infatti, l’organizzazione della competizione in Arabia Saudita ha comportato un viaggio lungo e dispendioso per le squadre italiane coinvolte. Questo ha avuto un impatto sulle prestazioni delle squadre in campo, poiché i giocatori hanno dovuto affrontare un lungo viaggio e adattarsi a un fuso orario differente. Inoltre, la presenza di molti tifosi italiani è stata minima a causa delle difficoltà finanziarie e logistiche nel raggiungere l’Arabia Saudita.

Le critiche al calcio economico italiano non si limitano solo alla scelta di spostare la Supercoppa, ma riguardano anche la gestione dei club e dei diritti televisivi. Infatti, i club italiani sono spesso in difficoltà finanziarie a causa di una cattiva gestione delle risorse e di contratti eccessivamente onerosi con i giocatori. Inoltre, i diritti televisivi sono venduti a prezzi molto inferiori rispetto ad altri campionati europei, il che ha un impatto negativo sulle entrate dei club.

In sintesi, la Supercoppa italiana in Arabia Saudita ha messo in evidenza sia le criticità etiche che quelle finanziarie del calcio italiano. Il trasferimento della competizione ha causato polemiche e ha avuto un impatto negativo sulle squadre coinvolte. Inoltre, la gestione finanziaria dei club italiani e la vendita dei diritti televisivi a prezzi bassi sono ulteriori problemi che affliggono il calcio italiano.

Inter: situazione debitoria di 807 milioni

L’Inter, campione in carica della Supercoppa, si appresta a tornare a Ryad per partecipare al derby arabo e difendere il titolo conquistato la scorsa stagione. In caso di vittoria, la squadra ha concordato con i giocatori che riceveranno una generosa somma di 1.5 milioni di euro come premio, mentre il restante 20% del montepremi, pari a 6.5 milioni di euro, andrà all’Inter. Questo premio sarà solamente una briciola per il club, che sta affrontando una colossale crisi economica (la società ha una situazione debitoria di 807 milioni) che mette a rischio il proprio futuro.