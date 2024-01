Ultime Notizie » Computer Portatile » Spacetop, computer portatile senza schermo perche in realtà aumentata

Dopo questo mese di maggio, un’azienda di nome Sightful ha presentato in società il dispositivo del più singolare chimato Spacetop, essendo fondamentalmente un computer portatile caratterizzato dalla cura dello schermo fisico, offrendo sul posto uno sguardo di realtà aumentata.

Attraverso questi occhiali, che offrirà un’immagine per ogni occhio a una risoluzione di 1080p e una velocità di aggiornamento di 72Hz, offrirà uno spazio virtuale e in esso avrà uno schermo con curvatura semitrasparente di 100″.

Un portatile con una maggiore affidabilità nello spazio dedicato dello schermo. Per coloro che conoscono qualche tipo di visuale difficile, l’azienda offre la possibilità di creare una versione personalizzata di questi occhiali in base alle specifiche visive indicate.

Come altri computer portatili, gli utenti potranno usare il tastierino, il trackpad e il mouse, senza dover imparare altri metodi di controllo come gesti o movimenti.

Questo dispositivo esegue una versione personalizzata di AOSP (Android Open Source), dotata di Qualcomm Snapdragon XR2, come processore insieme a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, oltre a integrare moduli wireless avanzati, webcam HD e scanner di impronte digitali, oltre a una serie di connettori.

La cosa più nuova di questo computer portatile è che la fase di anteprima, nella quale sono riusciti a vendere le 1000 unità disponibili, si è appena conclusa.

A partire da oggi potrai acquisire la tua unità al prezzo di 2150 dollari, un prezzo leggermente superiore alle 1.000 unità offerte all’inizio come parte del programma di adozione temporanea.

Para Tamir Berliner, direttore esecutivo e cofondatore di Sightful: “Il nostro accesso anticipato ha fornito esattamente il feedback che ci aspettavamo e di cui avevamo bisogno dai nostri utenti. Il feedback che abbiamo ricevuto ha informato direttamente il perfezionamento del nostro software, aiutandoci ad arrivare al punto in cui siamo pronti ad aprire Spacetop al grande pubblico in modo che possano sperimentare la fase successiva nell’evoluzione dei laptop e il valore che ne è aumentato. La realtà può portare nella tua vita quotidiana”.

Una cosa è certa: attraverso questo computer portatile, quelli che si incontrano vicino all’utilizzatore non potranno vedere cosa fa sullo schermo virtuale. Il tempo ci dirà se questa soluzione sarà sufficientemente pratica e per quale tipo di utente sarà più conveniente. [Fonte sightful.com]