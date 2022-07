Ultime Notizie » astronomia » Perché il Telescopio James Webb è considerato una macchina del tempo cosmica?

Le immagini condivise dal telescopio spaziale Webb suggeriscono che siamo di fronte a una macchina del tempo. Non potrebbe essere differente, in quanto quelle immagini ci mostrano com’erano quelle galassie lontane più di 13 miliardi di anni fa. Ioltre, queste immagini ci consentono di ripensare il modo in cui calcoliamo le distanze su scala cosmologica.

Guardare le stelle è un viaggio nel tempo, motivo per cui il telescopio Webb può essere considerato una macchina del tempo. Apprezzare la Luna è dare uno sguardo al passato. Quando la guardi, la vedi effettivamente com’era 1,3 secondi fa. Lo stesso vale per la luce solare, tranne per il fatto che i fotoni emessi dalla superficie del Sole viaggiano poco più di 8 minuti prima di raggiungere finalmente la Terra.

Il telescopio spaziale Webb ha catturato bellissime immagini di stelle appena nate nella nebulosa Carina. Queste stelle sono lontane 7500 anni luce, il che significa che queste immagini riflettono un viaggio indietro di 2000 anni quando la scrittura era appena stata inventata sulla Terra nell’antica Mesopotamia.

Lo sapevi che > Il telescopio spaziale James Webb da 10 miliardi di dollari cattura l’universo su un disco rigido da 68 GB, solo la metà della capacità di archiviazione standard dell’ultimo iPhone.

Il Telescopio Spaziale James Webb, una macchina del tempo

Ogni volta che distogliamo lo sguardo dalla Terra, guardiamo indietro nel tempo a come erano le cose una volta. Ma il telescopio James Webb ha dato ai viaggi nel tempo un tocco molto speciale. Questo telescopio spaziale è stato progettato per utilizzare un’ampia gamma di luce infrarossa, quindi può vedere più indietro nel tempo rispetto al telescopio Hubble.

Immagini della nebulosa Carina catturate dal telescopio Webb

Il telescopio Webb può vedere ciò che noi non possiamo. Quando le galassie sono vicine a noi, la loro luce non è cambiata molto da quando è stata emessa e sono ancora visibili all’occhio umano. Tuttavia, quando le galassie sono estremamente lontane, non possiamo più vederle. Questo è il momento in cui dobbiamo rivolgerci al telescopio Webb e alla sua tecnologia a infrarossi. L’ampia gamma di lunghezze d’onda dell’infrarosso rilevabili da JWST gli consente di vedere galassie che Hubble non avrebbe mai potuto.

Con il JWST, è possibile acquisire immagini di galassie estremamente distanti come erano solo 100 milioni di anni dopo il Big Bang, cioè 13,7 miliardi di anni luce fa. Ma quelle galassie non sono così lontane, sono circa 46 miliardi di anni luce. Pertanto, una discrepanza si verifica come conseguenza dell’espansione dell’Universo.

L’Universo si sta espandendo a causa dell’energia oscura e più si espande, maggiore è l’effetto dell’energia oscura sulla sua espansione. Quindi, anche se l’Universo ha 13,8 miliardi di anni, in realtà ha un diametro di circa 93 miliardi di anni luce. Per tutto questo e altro, il telescopio Webb ci sta aiutando a viaggiare indietro nel tempo e a conoscere meglio la storia del nostro Universo.