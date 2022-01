Dove si trova il telescopio spaziale James Webb.

E’ una fotografia nello spazio a rivelare la posizione del telescopio spaziale James Webb parcheggiato nella sua ubicazione finale a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. A fotografare l’ultimo gioiello della tecnologia terrestre per la ricerca spaziale, è stato un telescopio robotico che ha intravisto la posizione del telescopio spaziale della NASA.

L’immagine (visibile nel tweet a fondo articolo e nella foto di copertina) è stata condivisa dal Virtual Telescope Project 2.0, un programma astronomico che fornisce osservazioni dello spazio in tempo reale con strumenti controllati a distanza. L’esposizione di 300 secondi, che mostra la navicella spaziale al Sun-Earth Lagrange Point 2 (L2), è stata scattata dal telescopio Elena da 17 pollici, che opera dall’Italia.

James Webb è stato lanciato lo scorso 25 dicembre e consentirà agli astronomi di vedere lo spazio con nuovi occhi e di accedere ad angoli dell’universo finora irraggiungibili.

🛰️James Webb Space Telescope #Webb #NASAWebb #JWST has just reached the L2 point, from where it will explore the Universe! We captured it from Earth to celebrate this very important moment!

📌 more: https://t.co/2mWhsIKGwF pic.twitter.com/7HFp08nxcl

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) January 25, 2022