Szczesny Juventus: "Giocherò meno di Buffon, voglio restare Bianconero fino al 2025"

In tempi di rinforzi, partenze e altro, nella Juventus c’è una certezza e cioè che Wojciech Szczesny continuerà ad occupare la porta anche nella prossima stagione di Serie A. Ha però assicurato di non avere alcuna intenzione di ripetere quanto fatto da Gianluigi Buffon.

Il portiere ha parlato del suo futuro, dopo il suo arrivo nel 2017, dove ha un contratto valido fino al 30 giugno 2024: “Ho ancora due anni di contratto e se vogliono tenermi mi piacerebbe finirlo”.

A sua volta il polacco ha fatto riferimento alle possibili concorrenti per questa stagione alla Vecchia Signora, pur indicando di non essere preoccupato: “Ogni anno ci sono voci di mercato, ora sono preoccupato quando non escono nomi nuovi per la porta della Juventus”.

A tal proposito, il 32enne ha ammesso di non voler eguagliare Gigi Buffon, che alla Juve ha alle spalle una storia lunga e ricca di successi. “Non giocherò tanto quanto lui. Voglio restare alla Juventus fino al 2025, poi magari andrò in Spagna, dove ho una casa”, ha detto Szczesny.

Intanto ha dato la sua opinione sull’ultima stagione in cui non sono riusciti a vincere alcun titolo dopo 10 anni: “Prima o poi doveva finire il ciclo. Dopo nove anni di vittorie c’è stato un cambio generazionale di giocatori.

Il cambiamento costa sempre qualcosa”.

“Penso però che (Andrea) Pirlo e (Massimiliano) Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro per qualificarsi alla Champions League“, ha detto l’uomo che ha iniziato la sua carriera al Legia e poi ha proseguito la sua trasferta in Arsenal, Brentford e Roma.

Proprio per quanto riguarda le competizioni internazionali ha affermato: “Era alla nostra portata nelle prime due stagioni, ma poi siamo caduti in squadre con cui non avremmo dovuto perdere. Ma questa è la Champions”.

Szczesny Juventus: “Giocare con Ronaldo era come in vantaggio 1-0”

Infine, ha elogiato Cristiano Ronaldo, il suo ex compagno di squadra. È un calciatore brillante, che fa la differenza non solo in campo. Non so se c’è qualcuno al mondo al suo livello. Quando è arrivato, però, non lo vedevamo come CR7, ma come compagno di squadra”.

“Con lui ho sentito cose che con altri giocatori non ho mai provato: quando sono entrato in campo con lui, prima che l’arbitro fischiasse l’inizio, era come se fossimo già in vantaggio per 1-0. È stato impressionante”, ha concluso Szczesny, che giocherà il Mondiale 2022 in Qatar con la nazionale polacca.