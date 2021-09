Ultime Notizie » Brasile Argentina Rojadirecta » DIRETTA TV Svizzera-Italia Streaming Brasile-Argentina Gratis, dove vederle? Domani Napoli-Benevento, Mercoledì Italia-Lituania

Dove vedere le partite di calcio in tv: Svizzera-Italia (Qualificazioni Mondiali), Brasile-Argentina e tutte le altre di oggi domenica 5 settembre 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

17:30 Sampdoria-Milan (Serie A Femminile) – Timvision

17:30 Pomigliano-Empoli Ladies (Serie A Femminile) – Timvision

17:30 Inter-Lazio (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Timvision

17:00 Fiorentina-Juventus Women (Serie A Femminile) – La7, La7D e Timvision

18:00 Inghilterra-Andorra (Qualificazioni Mondiali) – Canale 20

20:45 Diretta Svizzera-Italia (Qualificazioni Mondiali) – Rai 1

La Svizzera ospita l’Italia nella 5a giornata del Girone C di qualificazione ai Mondiali 2022. L’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande dirigerà Svizzera-Italia, match in programma domani sera al St Jakob-Park di Basilea. Insieme all’arbitro iberico i connazionali Pau Cebrian Devis e Roberto Alonso Fernandez come guardalinee, José Luis Munuera come quarto ufficiale di gara, Juan Martinez Munuera arbitro Var e Inigo Prieto come Avar.

Diretta Svizzera Italia sui canali digitali di Rai Uno. Streaming gratis online mediante Rai Play (www.raiplay.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

21:00 Diretta Brasile-Argentina (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

A distanza di quasi due mesi si ritrovano da avversarie. Sarà ancora Brasile-Argentina: questa volta la sfida è valida per le qualificazioni al Mondiale 2022. Sia il Brasile che l’Argentina sono in ottima posizione nel raggruppamento sudamericano di qualificazione al Qatar. La formazione di Tite è prima e quella di Scaloni è seconda.

Diretta Brasile Argentina e streaming gratis online per gli abbonati mediante Como TV (comotv.com), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

23:00 Ecuador-Cile (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.